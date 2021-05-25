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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طارق شوقي يكشف أسباب سحب تعديلات قانون التعليم من البرلمان اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تعقيباً واضحاً بشأن ما أثير اليوم بشأن سحب تعديلات قانون التعليم من مجلس النواب وتأثر نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد بذلك.

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وزير التعليم يحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل

قال وزير التربية والتعليم إن التعديلات التي تم بسببها سحب مشروع القانون من مجلس النواب ، هي تعديلات طلبها مجلس الوزراء ، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تخص مادة واحدة فقط في قانون التعليم الساري .

 

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذه المادة التي سيتم تعديلها تضمنت :

١) فكرة حساب مجموع تراكمي في المرحلة الثانوية

٢) فكرة تعدد النماذج الامتحانية متكافئة المستوى

٣) فكرة تعدد محاولات امتحان الثانوية العامة (المعروفة بالتحسين).

 

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لقد أبدى مجلس الشيوخ الموقر ملاحظات قيمة على هذه التعديلات،  وعلى أثرها قررت وزارة التربية والتعليم ان تطلب سحب القانون كى نرد على هذه الملاحظات قبل إعادة العرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب في الاسابيع القادمة.

 

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ستنعقد بنظام الاسئلة الجديد لجميع الطلاب،  وسوف تكون إلكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين ولا علاقة لهذا بمشروع القانون الخاص بتعديل قانون التعليم من قريب او بعيد منعا للبلبلة والمزايدات والتضليل".

 

وقال وزير التربية والتعليم : نحن من عرضنا فكرة تعدد محاولات الامتحان رغم ما فيها من جهد وتكلفة للوزارة لانها تصب في مصلحة الطالب وندرس حاليا البدائل القانونية ، وسوف نعلن منتصف الاسبوع القادم تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله باذن الله بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين.

 

وشدد الوزير على أن هذه التصريحات التوضيحية، تأتي فقط للتوضيح ومنعا لكثرة الجدل وتكرار الاسئلة.

 

وقال شوقي: نرجو الاهتمام بالامتحانات التجريبية وما تقترحه الوزارة من مراجعات على القنوات والمنصات المختلفة وإتاحة الفرصة للطلاب للتحضير في هدوء.

وزير التربية والتعليم طارق شوقي مجلس النواب امتحانات الثانوية العامة قانون التعليم

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