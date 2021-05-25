سيف زاهر يهنئ منتخب مصر للكرة الشاطئية بعد الفوز على سيشل ... شاهد

هنا الاعلامى سيف زاهر ، منتخب مصر للكرة الشاطئية بعد الفوز على سيشل بنتيجة 12/2،ضمن الجولة الثانية للدور الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية في السنغال.

وغرد سيف زاهر على حسابة بموقع تويتر “ مبروك فوز مصر أمام سيشل ضمن المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية بنتيحة 12-2 ”.

نجح منتخب مصر للكرة الشاطئية في الفوز على سيشل بنتيجة 12/2، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية للدور الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية في السنغال.

وحصد الفراعنة أول 3 نقاط متساويا مع المغرب، حيث يلتقي المنتخبان غدا لتحديد الفريق الثاني المتأهل إلى نصف النهائي مع موزمبيق الذي حسم صعوده، بعدما حصد 6 نقاط من فوزين على مصر وسيشل.