أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

تعددت المصطلحات في الفترات الأخيرة ما بين ما يسمى المطورين الجدد أو الدخلاء الجدد، وأنا أرى أن هذه هي طبيعة الحياة وأيضًا أمر طبيعي يجب أن نؤمن به، ووجود المطورين الجدد دليل على قوة قطاع التطوير العقاري، واستيعابه لمزيد من الشركات التي تعمل في هذا المجال وفي حين عدم وجود مطورين جدد لا توجد منافسه في هذه الحالة، وأيضًا أمر غير منطقي توقف وتسخير السوق لشركات معينة أو محددة.

مش الضرورة أن المطور يكون مطور جديد أو مطور كبير المهم أن يكون للمطور رؤيه صائبه وأهداف واضحة ورسالة عامة وعمله مبنى على خطط مدروسه ومصدقية وخبرة ومهارة وليس بطريقة عشوائية !!!

من المهم أن نفهم ونعي معنى وقيمة وأهمية قطاع التطوير العقاري، من المهم العمل من أجل المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة.

من المهم القدرة على صناعة منتج عقاري متميز بصرف النظر المطور صانع الانتاج مطور جديد أو مطور كبير. ومن المهم جداً نفهم أن الدخلاء هم المؤثرين بشكل سلبي على القطاع العقارى، حيث أنهم ليس لديهم فكر ولا رؤية ولا خطط هؤلاء ليس لهم علاقة بالتطوير العقاري على الاطلاق ويجب التصدي لهم.