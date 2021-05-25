عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

صدى البلد

 

تعددت المصطلحات في الفترات الأخيرة ما بين ما يسمى المطورين الجدد أو الدخلاء الجدد، وأنا أرى أن هذه هي طبيعة الحياة وأيضًا أمر طبيعي يجب أن نؤمن به، ووجود المطورين الجدد  دليل على قوة قطاع التطوير العقاري،  واستيعابه لمزيد من الشركات التي تعمل في هذا المجال وفي حين عدم وجود مطورين جدد لا توجد منافسه في هذه الحالة، وأيضًا أمر غير منطقي توقف وتسخير السوق  لشركات معينة أو محددة. 
مش الضرورة أن المطور يكون مطور جديد أو مطور كبير المهم أن يكون للمطور  رؤيه صائبه وأهداف واضحة ورسالة عامة وعمله مبنى على خطط مدروسه ومصدقية وخبرة ومهارة وليس بطريقة عشوائية !!! 
من المهم أن نفهم ونعي معنى وقيمة وأهمية قطاع التطوير العقاري، من المهم العمل من أجل المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. 
من المهم القدرة على صناعة منتج عقاري متميز بصرف النظر المطور صانع الانتاج مطور جديد أو مطور كبير. ومن المهم جداً نفهم أن الدخلاء هم المؤثرين بشكل سلبي على القطاع العقارى، حيث أنهم ليس لديهم فكر ولا رؤية ولا خطط هؤلاء ليس لهم علاقة بالتطوير العقاري على الاطلاق ويجب التصدي لهم.

ترشيحاتنا

موسيماني: أمامنا مهمة صعبة فى الدوحة علينا إنجازها الجمعة المقبل

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

 مسن يحتفظ بجثة زوجته داخل منزله 12 عاما ولقاح كورونا يكشف المستور.. تفاصيل

علي معلول يشارك في مران الأهلي بالدوحة

بدون تفاصيل جاء وقت الحساب .. أحمد موسى: مصر طالبت قطر بتسليم 220 إرهابيا هاربا

طالب ثانوية يقدم نصائح لزملائه بشأن الامتحانات التجريبية.. والوزير يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

أحمد شوبير يشن هجوما ناريا على اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة.. اعرف السبب

نهال عنبر تكذب مصطفى درويش بشأن مصاريف «بتر ساق» شريف دسوقي

مفيش جديد.. المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية يهدي السيسي وسام الاستحقاق.. صور

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ