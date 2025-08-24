انطلاق الصمت الانتخابي الثاني بانتخابات الشيوخ 2025 اليوم.. وهذه عقوبة المُخالفين

تنطلق غدًا الإثنين، جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، عن تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأحد، والتي بأثرها تتوقف الحملات الدعائية في جولة الإعادة للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأقرَّ القانون عقوبات مشددة على المخالفين لفترة الصمت الانتخابي، حيث ألزم قانون مباشرة الحقوق السياسية ، بضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، حيث نصت المادة (24) على أن يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.

وطبقًا للقانون، تُحدد فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على موعد الاقتراع، مع حظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.

وتجدر الاشارة إلى أن أعلن القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فى 5 محافظات بين 10 مرشحين.