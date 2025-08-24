انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. وهذه شروط فوز المرشحين

يستعد المصريون في الخارج غدا الاثنين للتصويت في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ ، والتي يتنافس فيها 10 مرشحين في 5 محافظات خارج جمهورية مصر العربية ويستمر التصويت حتى الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

تتوقف الدعاية الانتخابية لـ 10 مرشحين بجولة الإعادة بـ5 محافظات بانتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد 24 أغسطس الجاري في الساعة الثانية عشر ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، استمرار الدعاية الانتخابية للمرشحين العشرة الذين يخوضون جولة الإعادة في 5 محافظات لليوم الثالث على التوالي على أن تقدم الطعون على النتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات الى المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى غدا الخميس.

وتفصل المحكمة في الطعون خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلي 24 أغسطس، ثم تنتهي فترة الدعاية ويبدأ الصمت الانتخابي للإعادة في الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة يوم 24 أغسطس، وتبدأ عملية الاقتراع في الإعادة يومي 25 و 26 أغسطس في الخارج، وينطلق تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و 28 أغسطس في الداخل، علي أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شوط الفوز في انتخابات مجلش الشيوخ على المقاعد الفردية بعد إجراء جولة الإعادة على المقاعد الفردية.

نصاب الفوز

تنص المادة (24) من قانون مجلس الشيوخ على أنه فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.