قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شاب حاول إشعال النيران في ماكينة صراف آلى بأكتوبر
دعاء شهر ربيع الأول .. كلمات تفتح لك الأبواب المُغلقة ببركة سيدنا النبي
خبير تنمية بشرية: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل «تطوّع» وليس واجبًا |فيديو
شيكابالا: عايز أشطب من حياتي خناقاتي مع جماهير الأهلي
قرار عاجل بشأن حظر التيك توك والتطبيقات المشابهة له من مصر
الأهلي يفاوض إمام عاشور للتجديد حتى 2030.. وشوبير يكشف التفاصيل
فنانة مصرية تحكي رحلتها من طفولة صعبة في الغربة إلى التمثيل بألمانيا |فيديو
موقع عبري: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن باءت بالفشل
الإسماعيلي في اختبار صعب أمام طلائع الجيش بحثًا عن أول انتصار بالدوري
بعد غرق 6 طلاب.. استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الثاني
انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. وهذه شروط فوز المرشحين
100 مليون جنيه حشيش| إحالة تشكيل عصابي شديد الخطورة للمحاكمة الجنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. وهذه شروط فوز المرشحين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

يستعد المصريون في الخارج غدا الاثنين للتصويت في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ ، والتي يتنافس فيها 10 مرشحين في 5 محافظات خارج جمهورية مصر العربية ويستمر التصويت حتى الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

تتوقف الدعاية الانتخابية لـ 10 مرشحين بجولة الإعادة بـ5 محافظات بانتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد 24 أغسطس الجاري في الساعة الثانية عشر ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة. 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، استمرار الدعاية الانتخابية للمرشحين العشرة الذين يخوضون جولة الإعادة في 5 محافظات لليوم الثالث على التوالي على أن تقدم الطعون على النتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات الى المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى غدا الخميس.

وتفصل المحكمة في الطعون خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلي 24 أغسطس، ثم تنتهي فترة الدعاية ويبدأ الصمت الانتخابي للإعادة في الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة يوم 24 أغسطس، وتبدأ عملية الاقتراع في الإعادة يومي 25 و 26 أغسطس في الخارج، وينطلق تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و 28 أغسطس في الداخل، علي أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شوط الفوز في انتخابات مجلش الشيوخ على المقاعد الفردية بعد إجراء جولة الإعادة على المقاعد الفردية.

نصاب الفوز

تنص المادة (24) من قانون مجلس الشيوخ على أنه فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

المصريون في الخارج جولة الإعادة انتخابات مجلس الشيوخ التصويت الدعاية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

وفاة الفنان بهاء الخطيب .. حسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصرع 12 شخصا وفقدان 4 آخرين بانهيار جسر قيد الإنشاء في الصين.. فيديو

أرشيفية

روسيا تعلن إسقاط 95 مسيرة أوكرانية خلال هجوم ليلي واسع

نتنياهو

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يضع “خطوطاً حمراء” لإدارة المناورة المقبلة في غزة

بالصور

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

صداع الجوع.. أسبابه وأعراضه وعلاجه

صداع الجوع ..اسبابه و اعراضه وعلاجه
صداع الجوع ..اسبابه و اعراضه وعلاجه
صداع الجوع ..اسبابه و اعراضه وعلاجه

تسبب سرطان المريء.. لا تأكلوا الرنجة النيئة أو مجهولة المصدر

الرنجة
الرنجة
الرنجة

صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد

هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها
هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها
هدى التربى تثير الجدل بفستان مكشوف فى اخر ظهور لها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد