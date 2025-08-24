انتشال جثمان الضحية السابعة لحادث الغرق على شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من انتشال جثمان الضحية السابعة في حادث الغرق المأساوي الذي شهده شاطئ «أبو تلات» بمنطقة العجمي غرب المدينة، والذي أسفر عن مصرع 6 طلاب وإصابة 24 آخرين خلال رحلة ترفيهية نظمتها إحدى الأكاديميات الخاصة في مجال الضيافة الجوية.

وأوضح مصدر أمني أن الجثمان الذي جرى العثور عليه صباح اليوم يعود إلى الشاب أمين محمد أمين عبد الله علي، 19 عامًا، من مركز جرجا بمحافظة سوهاج، والذي كان في عداد المفقودين منذ وقوع الحادث صباح أمس السبت.

وأشار المصدر إلى أن جهود البحث والإنقاذ استمرت طوال الليل بمشاركة قوات الإنقاذ النهري، والحماية المدنية، وعدد من الغواصين المتطوعين، حتى تم العثور على جثمانه بالقرب من الشاطئ.

يذكر أن الحادث أثار حالة من الحزن والغضب بين أسر الضحايا والمتابعين، وسط مطالبات بفتح تحقيق موسع في أسباب السماح بنزول البحر رغم التحذيرات المسبقة برفع الرايات الحمراء التي تشير إلى خطورة السباحة بسبب ارتفاع الأمواج.