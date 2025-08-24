قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكابالا: حسام عبد المجيد إذا لم تكن لديه رغبة في التجديد على الزمالك بيعه
رحلة تحولت لكارثة.. القصة الكاملة لمأساة شاطئ أبو تلات
أنا مش مافيا.. سارة خليفة: فلوسي لا دعارة ولا مخدرات
إيهاب واصف: خفض الفائدة الأمريكية يدعم صعود الذهب
نرجوكم ساعدونا ..النيابة العامة توجه تحذيرا شديدا بسبب ضرب الحيوانات
الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وعودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية
مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة
العثور على جثمان طفل غريق داخل ترعة القباحي بالأقصر |ما القصة ؟
دعمًا لفلسطين .. تظاهرات حاشدة في أستراليا وسط توتر دبلوماسي مع إسرائيل
حلوى المولد تتحدى الغلاء.. 15% زيادة في الإنتاج هذا العام
رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد: نتطلع لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الزراعية المصري
iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتشال جثمان الضحية السابعة لحادث الغرق على شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

الضحية السابعة
الضحية السابعة
أحمد بسيوني

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من انتشال جثمان الضحية السابعة في حادث الغرق المأساوي الذي شهده شاطئ «أبو تلات» بمنطقة العجمي غرب المدينة، والذي أسفر عن مصرع 6 طلاب وإصابة 24 آخرين خلال رحلة ترفيهية نظمتها إحدى الأكاديميات الخاصة في مجال الضيافة الجوية.

وأوضح مصدر أمني أن الجثمان الذي جرى العثور عليه صباح اليوم يعود إلى الشاب أمين محمد أمين عبد الله علي، 19 عامًا، من مركز جرجا بمحافظة سوهاج، والذي كان في عداد المفقودين منذ وقوع الحادث صباح أمس السبت.

وأشار المصدر إلى أن جهود البحث والإنقاذ استمرت طوال الليل بمشاركة قوات الإنقاذ النهري، والحماية المدنية، وعدد من الغواصين المتطوعين، حتى تم العثور على جثمانه بالقرب من الشاطئ.

يذكر أن الحادث أثار حالة من الحزن والغضب بين أسر الضحايا والمتابعين، وسط مطالبات بفتح تحقيق موسع في أسباب السماح بنزول البحر رغم التحذيرات المسبقة برفع الرايات الحمراء التي تشير إلى خطورة السباحة بسبب ارتفاع الأمواج.

ضحايا الغرق بالإسكندرية الاسكندرية الضحية السابعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

مى سليم

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

تامر حسني

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

طريقة عمل الحمصية

طريقة عمل الحمصية فى المنزل

بالصور

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد