طالب ثانوية يقدم نصائح لزملائه بشأن الامتحانات التجريبية.. والوزير يرد

أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعجابه بمنشور كتبه أحد طلاب الثانوية العامة 2021 عبر “فيس بوك”؛ لتقديم النصائح إلى زملائه بشأن الامتحانات التجريبية الجارية.

وقال الطالب علي الشريف، في المنشور الذي أعاد نشره وزير التعليم على حسابه الرسمي على فيس بوك "بعد مرور يومين من الامتحانات التجريبية، نكرر مرة أخرى بعض النصائح لزملائنا حتي نكون على الوجه الأمثل يوم الخميس بإذن الله:



* تأكد من أنك قمت بالحصول على كلمة السر الخاصة بك عن طريق برنامج تنويهات التي ستقوم بفتح الامتحان عن طريقها وللعلم كلمة سر امتحان تجريبي شهر مايو غير كلمة سر امتحان شهر أبريل .



* قم بالدخول على هذا الرابط

https://g12.emis.gov.eg/



وذلك بعد حصولك على اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصة بك من برنامج تنويهات ولو عندك اي رأي فيما يحدث ممكن كتابته في الموقع المذكور أعلاه .



* الوزارة تقوم بتجربة السيرفرات الداخلية يعني مفيش حاجه اسمها السيستم وقع تأكد فقط من حصولك على اسم مستخدم و كلمة سر امتحان مايو وكتابتهما بطريقة صحيحة .



* عند الخروج من الامتحان ومحاولة تسجيل الدخول مره أخري وظهور الرسالة 1002: توجد جلسة بالفعل لبيانات الدخول المقدمة، انتظر لمدة ثلاث دقائق وسجل الدخول مرة أخرى.



* ليتم تحديث برنامج نوكس الخاص بك اتبع الآتي :

اضغط

Knox

Relid policy



وانتظر دقائق وبعد ذلك يتم تحديث النوكس بنجاح .



* أتمنى الالتزام بالحضور من الزملاء لأن هذا مستقبلنا ونحن من نعرفه جيداً وأتمنى أن تكون نسبة الحضور أكثر في المرة القادمة.



* الامتحان يوم الخميس على السيرفر الداخلي



ورابطه

https://assessment.local.ekb.eg



* تأكد دائما انك على السرفر الداخلي .



* نرجو الالتزام ولا ننسي أنفسنا أننا طلاب والتصرف بأسلوب لائق بطالب علم والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية

وفي النهاية، علق وزير التربية والتعليم، على هذا المنشور قائلا “رأيت أن أشارككم (طلاب الثانوية العامة) هذا البوست المهم والمفيد من أحد زملائكم الطلاب ولعله يشرح خطوات مهمة ينبغي على كل طالب القيام بها لضمان سلاسة الامتحانات الالكترونية .. شكرا يا علي وبالتوفيق للجميع ان شاء الله”.