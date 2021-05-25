عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طالب ثانوية يقدم نصائح لزملائه بشأن الامتحانات التجريبية.. والوزير يرد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعجابه بمنشور كتبه أحد طلاب الثانوية العامة 2021 عبر “فيس بوك”؛ لتقديم النصائح إلى زملائه بشأن الامتحانات التجريبية الجارية.

txt

وزير التعليم : إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 الأسبوع المقبل

txt

وزير التعليم يحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل

 

وقال الطالب علي الشريف، في المنشور الذي أعاد نشره وزير التعليم على حسابه الرسمي على فيس بوك "بعد مرور يومين من الامتحانات التجريبية، نكرر مرة أخرى بعض النصائح لزملائنا حتي نكون على الوجه الأمثل يوم الخميس بإذن الله:


*  تأكد من أنك قمت بالحصول على كلمة السر الخاصة بك عن طريق برنامج تنويهات التي ستقوم بفتح الامتحان عن طريقها وللعلم كلمة سر امتحان تجريبي شهر مايو غير كلمة سر امتحان شهر أبريل .


*  قم بالدخول على هذا الرابط
https://g12.emis.gov.eg/
 

وذلك بعد حصولك على اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصة بك من برنامج تنويهات ولو عندك اي رأي فيما يحدث ممكن كتابته في الموقع المذكور أعلاه .


* الوزارة تقوم بتجربة السيرفرات الداخلية يعني مفيش حاجه اسمها السيستم وقع تأكد فقط من حصولك على اسم مستخدم و كلمة سر امتحان مايو وكتابتهما بطريقة صحيحة .


* عند الخروج من الامتحان ومحاولة تسجيل الدخول مره أخري وظهور الرسالة 1002: توجد جلسة بالفعل لبيانات الدخول المقدمة، انتظر لمدة ثلاث دقائق وسجل الدخول مرة أخرى.


* ليتم تحديث برنامج نوكس الخاص بك اتبع الآتي :
اضغط
Knox
Relid policy


وانتظر دقائق وبعد ذلك يتم تحديث النوكس بنجاح .


* أتمنى الالتزام بالحضور من الزملاء لأن هذا مستقبلنا ونحن من نعرفه جيداً وأتمنى أن تكون نسبة الحضور أكثر في المرة القادمة.


* الامتحان يوم الخميس على السيرفر الداخلي
 

ورابطه
https://assessment.local.ekb.eg


* تأكد دائما انك على السرفر الداخلي .


*  نرجو الالتزام ولا ننسي أنفسنا أننا طلاب والتصرف بأسلوب لائق بطالب علم والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية 

 

وفي النهاية، علق وزير التربية والتعليم، على هذا المنشور قائلا “رأيت أن أشارككم (طلاب الثانوية العامة) هذا البوست المهم والمفيد من أحد زملائكم الطلاب ولعله يشرح خطوات مهمة ينبغي على كل طالب القيام بها لضمان سلاسة الامتحانات الالكترونية .. شكرا يا علي وبالتوفيق للجميع ان شاء الله”.

ترشيحاتنا

ثروته مليار دولار..تعرف علي أصغر ملياردير في عالم العملات الرقمية

عمر البشير: لا أخشى تسليمي إلى المحكمة الجنائية الدولية

نفرض إرادتنا .. أحمد موسى: متوقع دعوة الرئيس السيسي لزيارة تركيا في المستقبل

موسيماني: أمامنا مهمة صعبة فى الدوحة علينا إنجازها الجمعة المقبل

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

 مسن يحتفظ بجثة زوجته داخل منزله 12 عاما ولقاح كورونا يكشف المستور.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

أحمد شوبير يشن هجوما ناريا على اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة.. اعرف السبب

مفيش جديد.. المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

نهال عنبر تكذب مصطفى درويش بشأن مصاريف «بتر ساق» شريف دسوقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية يهدي السيسي وسام الاستحقاق.. صور

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ