فاكهة صيفية مهملة تساعد على إنقاص الوزن ومحاربة الكوليسترول

فوائد صحية غير متوقعه لفاكهة البرقوق لصحتك فهو يمنحك فوائد صحية مذهلة فهى غنية بالفيتامينات مثل C و E و E ؛ المعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز والصوديوم.إليك أبرز تلك الفوائد وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

1. يعالج مرض السكري

البرقوق يحتوي على مواد كيميائية نباتية مثل الأنثوسيانين ، وحمض الأولينوليك ، وأحماض الجاليك بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة ، ومضادات الالتهابات.

2. يساعد في إنقاص الوزن

وفقًا لدراسة ، يمكن أن يكون البرقوق فعالًا لتقليل زيادة وزن الجسم ومستويات الكوليسترول وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

قد يساعد حمض الجاليك وحمض الإيلاجيك في تحسين الكوليسترول ووظائف التمثيل الغذائي وتعزيز التخلص من دهون الجسم.

كما أن الألياف العالية فى البرقوق تساعد على انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم لذا تعد فاكهة البرقوق من أفضل الفواكه الصيفية لفقدان الوزن.

3. يعمل كمنقي طبيعي للدم

قد يساعد الحديد الموجود في البرقوق على تنقية الدم وزيادة إنتاج الهيموجلوبين وتعزيز الدورة الدموية الصحية في أجزاء مختلفة من الجسم.

4. جيد لصحة الفم

البرقوق غنى بفيتامين سي الذى يساعد على محاربة الالتهابات وعلاج مشاكل الفم مثل نزيف اللثة ورائحة الفم الكريهة

5. يعالج مشاكل الجهاز الهضمي

البرقوق يساعد في علاج العديد من أمراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال وانتفاخ البطن وعسر الهضم وحمض المعدة وآلام المعدة.

6. يقوي المناعة

البرقوق غنى بالفينول والفلافونويد مثل الكاتشين ، الكيرسيتين ومن المعروف أيضًا أن هذه المركبات تقلل الجذور الحرة والسيتوكينات الالتهابية في الجسم بسبب آثارها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.