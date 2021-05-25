عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للسيدات .. أسباب الإجهاض المتكرر

الإجهاض المتكرر
الإجهاض المتكرر

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا أستاذ وإستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن الإجهاض أكثر مضاعفات الحمل شيوعا فيحدث الإجهاض تلقائياً بنسبة حالة بين خمسة حوامل (20%) وخاصة في الثلاث الأشهر الأولى من الحمل وتزداد هذه النسبة بعد سن 35، وهناك ما يسمى بالإجهاض المتكرر والإجهاض الغير متكرر.

txt

خل وحبوب منع الحمل.. مكافحة وعلاج الإدمان: نستطيع كشف أي تحايل في تحليل المخدرات

txt

فيديو جراف.. اكتئاب الحمل مرض شائع يصيب 20% من الحوامل

وقال الملا في تصريحات صحفية، أن أسباب الإجاض كثيرة ومتعددة حيث يرتبط تكيس المبيض بالعديد من التغيرات الهرمونية التي قد يصاحبها الإجهاض المتكرر فلقد لوحظ إرتفاع هرمون الليوتين في بعض حالات تكيس المبيض، وكذلك إرتفاع معدلات هرمون الإنسولين والذي يرتبط بالعديد من العمليات الحيوية والتي قد تؤدي إلى الإجهاض المتكرر، ومن هذه العمليات إرتفاع نسب تجلط الدم والذي يؤثر بدوره على كمية الدم المتدفق للجنين من الرحم وبالتالي يؤدي إلى الإجهاض.

وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا أن الإلتهابات بأنواعها تؤدى إلى فقدان الحمل في الفترة ما بعد الشهر الرابع في نسبة صغيرة من السيدات، كما أن هذه الإلتهابات عادة ما تؤدي إلى الإجهاض لمرة واحدة ولكنها لا تسببه بصفة متكررة.

وتابع الدكتور أحمد عاصم الملا أن هناك عيوب بتكون الرحم وعنق الرحم تؤدي مثل هذه العيوب إلى عدم إستمرار الحمل خلال النصف الثاني من الحمل، ويمكن تشخيص حالات العيوب الخلقية بإستخدام المنظار الرحمي والذي يعطي صورة دقيقة عن هذه العيوب، أما بالنسبة لعيوب عنق الرحم فإنها تسبب فقد الحمل خلال النصف الثاني من الحمل، وبالرغم من كثرة تشخيص هذه الحالة فلا يوجد ما يشخصه بدقة.

وأشار، أن نسب الإجهاض تزداد بين المدخنات بل تزداد فرص حدوث الإجهاض كلما زاد عدد السجائر المدخنة ويطبق ذلك أيضاً على شرب الكحوليات.

الاجهاض الاجهاض المتكرر الحقن المجهري علاج العقم تكيس المبيض

موضوعات متعلقة

4 عناصر غذائية مهمة للتعافي السريع من كورونا

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

لماذا الفطر الأبيض أخطر من الأسود ؟.. وهؤلاء الأكثر عرضة

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

عشب واحد يمكنك إضافته لوجباتك لخفض ضغط الدم

موسم الجوزاء بدأ.. خبيرة تكشف عن توقعات الأبراج

بشرة خير.. لقاحا فايزر وأسترازينيكا يحميان من السلالة الهندية

أدوار رئيسية يؤديها فيتامين ب 12 لصحتك.. أعرفها

ترشيحاتنا

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحور أنور السادات ..شاهد

رامي رضوان: دلال عبد العزيز مازالت في العناية ولم نخبرها بوفاة سمير غانم

محدش دفع مليم.. نقابة المهن التمثيلية تشكر الشركة المتحدة لعلاج شريف دسوقي

الجونة يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول

حماس وغيرة.. تامر أمين يوجه رسالة لجمهور الزمالك

يويفا يجهز إجراءات رادعة لمعاقبة برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس بسبب دوري السوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

طارق شوقي يكشف أسباب سحب تعديلات قانون التعليم من البرلمان اليوم

تسليم 220 إرهابيا.. أحمد موسى: إجراء جديد من أمن الدولة القطري للإخوان

مع بدء الملء الثاني لسد النهضة.. أحمد موسى: تطور خطير للأزمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ