هل للمصل يد في وفاة أول مُتلقي لقاح فيروس كورونا في العالم؟

كان أول من جلس على كرسي التطعيمات في العالم ليقي شيخوخته من فيروس كورونا المستجد، ولكن رغم وقايته من الفيروس إلا أن موعد رحيله عن الدنيا قد آن أوانه، فقد توفي أول رجل في العالم يتم إعطاؤه لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقد برّأ الأطباء المصل من سبب الوفاة.

كان "ويليام شكسبير" البالغ من العمر 81 عامًا والذي تصدّر عناوين الصحف العالمية في 8 ديسمبر من العام الماضي، قد تم تكريمه عندما أصبح أول رجل يحصل على جرعة لقاح فيروس كورونا، في مستشفى جامعة كوفنتري ووارويكشاير البريطانية.

وبعد مضي أشهر قليلة فقط توفي "شكسبير"، يوم الخميس الماضي بعد إصابته بجلطة دماغية في نفس المستشفى حيث تلقى لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقد ظهرت صورته على الصفحات الأولى في جميع أنحاء العالم، مما أسعده هو وأسرته، ولكن الرجل السياسي والتعليمي لم يعيش أكثر من عدة أشهر متمتعًا بصحة جيدة.

ليتوفى ويترك ورائه زوجته جوي وولدين، أحدهما يُدعى أيضًا ويليام ولكنه يُعرف باسم ويل وكذلك جوليان، ونفت العائلة والأطباء من أن الوفاة سببها اللقاح الذي تلقاه "ويليام شكسبير" في ديسمبر الماضي.