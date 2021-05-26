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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. وصلة رقص مثيرة لـ رانيا يوسف بفستان تايجر جريء .. فيديو

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة رانيا يوسف ترقص مع إحدى صديقاتها، علي أغنية حتة تانية للفنانة روبي، في حديقة المنزل.


وظهرت رانيا يوسف في الفيديو مرتدية فستانًا صيفيًا قصيرًا بنقشة التايجر، بمزيج من اللونين الأسود والبني، مفتوح من الصدر على شكل علامة V ومفتوح من الظهر، كما أطلت على جمهورها بشعر قصير أسود.


وتعرضت رانيا يوسف لهجوم كبير وانتقادات حادة بسبب جرأة الفستان وقصره حيث وجده البعض غير ملائم لها وجريء بشكل لافت.


وشاركت رانيا يوسف، في بطولة مسلسل “ملوك الجدعنة” مع كل من "عمرو سعد،  ومصطفى شعبان، ياسمين رئيس، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

 

 

مقطع فيديو وصلة رقص رواد مواقع التواصل الإجتماعي مسلسل “ملوك الجدعنة” شاهد رانيا يوسف مصطفى شعبان عمرو سعد

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