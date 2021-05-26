عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لإعمار غزة.. ويؤكد دعمه الكامل لها

د. محمد المحرصاوي
د. محمد المحرصاوي

 أشاد  مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، في اجتماعه اليوم الأربعاء بمبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعادة إعمار غزة، وتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار مبادرة مصرية تخصص لصالح إعادة الإعمار في قطاع غزة، وقيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.


 وأعلن مجلس الجامعة دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية في هذا الإطار؛ من خلال تسخير جميع إمكانات جامعة الأزهر  (قطاع المستشفيات الجامعية - قطاع كليات الهندسة - قطاع كليات الصيدلة - قطاع التمريض - قطاع الإرشاد النفسي).


   وأكد المجلس على أن مبادرة رئيس الجمهورية تعد ترجمة عملية تعكس المكانة التي تحتلها القضية الفلسطينية في قلوب جميع المصريين، وتأكيدًا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، وللحق الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.


   وأكد مجلس جامعة الأزهر تضامنه الكامل مع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الاعتداء الغاشم عليه، كما أكد أن الوقف مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة واجب شرعي وإنساني. 


  ودعا مجلس جامعة الأزهر المولى -عز وجل- أن يمن على فلسطين وأهلها بنعمة الأمن والأمان والسكينة والاستقرار.


  ووجه المجلس خالص الشكر والتقدير لوزارة التخطيط، ولجنتي: الشئون الدينية والأوقاف، والتخطيط بمجلس النواب؛ لجهودهم المخلصة في دعم ميزانية جامعة الأزهر وقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.


  كما ثمن المجلس جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإرساله قافلة مساعدات غذائية؛  دعمًا للأشقاء في فلسطين، وأشاد المجلس بالجهود المبذولة في سبيل إعداد وتجهيز قافلة طبية شاملة تضمم جميع التخصصات الطبية والإغاثية بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ لتضميد جراج الأشقاء في فلسطين.

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: استقبال طلبات المواطنين لتلقي اللقاح بالمنازل على الخط الساخن 15335

انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالقاهرة لمدة 8 ساعات مساء اليوم

الأهلي يصطدم بطلائع الجيش.. والزمالك يواجه الاتحاد السكندري بدوري رجال الطائرة

منتخبنا في حاجة لأحد عشر مقاتل برجولته.. البلتاجي يعتذر لطارق حامد

التصرف فى الوحدة بعد 5 سنوات.. أبرز تعديلات قانون الإسكان الإجتماعي الجديد

أبويا اعتدى عليا جنسيًا.. طفلة تقتل والدها حيًا حرقًا في الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجيش المصري ينتشر في 3 دول .. ماذا يحدث ؟

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

اكتشاف طفرة فيروسية مجهولة لكورونا في البرازيل

كبلاه وألقياه حيًا .. تفاصيل بشعة في جريمة قتل طفل كفر الشيخ.. والمحكمة تعاقب المتهمين بالإعدام (فيديو)

أجهزة الدولة صاحية ..أول تعليق من وزير التعليم على محاولات "تهكير " التابلت للغش في امتحانات الثانوية العامة

حقيقة التحرش بها.. العمر الحقيقى لـ نجلاء بدر وعدد زيجاتها

بتر صغير .. شقيق الفنان شريف الدسوقي يكشف آخر تفاصيل حالته الصحية

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح السيارة سوني فيجن علي أرض الواقع.. صور

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

فيديو

فيديوجراف.. جدري القرود جائحة جديدة تهدد العالم

فيديوجراف.. كيف دعم الرئيس والفنانون شريف دسوقي بعد بتر ساقه؟

فيديوجراف.. آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ