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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصرح بالاستخدام الطارئ لعقار "سوتروفيماب" لعلاج مرضى كورونا

صدى البلد

صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (أف دي إيه) بالاستخدام الطارئ لعقار "سوتروفيماب" لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19.


والعلاج بالأجسام المضادة الذي طورته شركتا "جلاكسو سميث كلاين" و"فير بيو تكنولوجي" سوف يستخدم بعد هذا الترخيص لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة للأشخاص بعمر 12 عاما وأكبر المصابين بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.


ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الفضائية، عن "أف دي إيه" في بيان قولها إنه غير مصرح به للمرضى الذين يدخلون المستشفيات بسبب كوفيد-19 أو الذين يحتاجون إلى علاج بالأوكسجين.


وينتمي "سوتروفيماب" إلى فئة من الأدوية تسمى الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، والتي تحاكي الأجسام المضادة الطبيعية التي يولدها الجسم لمحاربة العدوى.


وقالت "جلاكسو سميث كلاين" إن العلاج سيكون متاحا لعلاج مرضى كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة، مشيرة أيضا إلى أنها تخطط لتقديم طلب تسويقي إلى "أف دي إيه" في النصف الثاني من عام 2021.


والعلاج يشبه عقارين آخرين وافقت عليهما إدارة تنظيم الدواء الأمريكية، وهما عقار ريجن-كوف-2، الذي طورته شركة "ريجينيرون"، والذي كان قد استخدم خصوصا لعلاج الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.


والعلاج، وهو مزيج من اثنين من الأجسام المضادة، ثبُت أنه يقلل من حالات كوفيد-19 التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف الطوارئ.


ووافقت الوكالة أيضا على استخدام علاج شركة "إيلي ليلي"، الذي أظهرت بيانات أنه ساعد في تقليل خطر دخول المستشفى والوفيات بنسبة 70 في المائة.

 

سوتروفيماب أف دي إيه

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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصرح بالاستخدام الطارئ لعقار "سوتروفيماب" لعلاج مرضى كورونا

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