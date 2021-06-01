نشرة أخبار العالم| تحذير قوي من كورونا.. وباء جديد في الصين.. قرار عاجل من السعودية.. وصحيفة أمريكية تشيد بـ الاكتشافات الأثرية المصرية

اهتمت وسائل الإعلام العالمية الدولية اليوم الثلاثاء بالعديد من الأحداث والتطورات المهمة في عدد من الملفات علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

تحذير قوي في الهند من كورونا.. ونبأ سار رغم الأزمة



قال وزير الصحة الهندي، هارش فاردان، إن إصابات فيروس كورونا تجاوزت 28 مليونًا في الهند والوفيات تخطت 330 ألفًا، في دلالة واضحة على التفشي الوبائي الخطير للفيروس في الهند.



وأعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 127 ألفا و510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و2795 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن الحالات تتراجع في الأيام القليلة الماضية ، مع كون الحالات الجديدة اليومية هي الأدنى منذ 54 يومًا.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الآن 281 ألفا و 75 ألفا و444، بينما بلغ عدد القتلى 331895.

وهناك 18.95.520 حالة نشطة في الوقت الحالي، بينما تعافى ما يصل إلى 2.59.47.629 شخص من المرض.

أما النبأ السار فهو استمرار معدل التعافي في الزيادة ليقف عند 92.09 في المائة اليوم، الثلاثاء.

وتم تحديد معدل الإيجابية الأسبوعية حاليًا عند 8.64٪، بينما انخفض معدل الإيجابية اليومية إلى 6.62٪.

وقالت الوزارة إنه تم تقديم 216046638 جرعة لقاح حتى الآن.

في غضون ذلك، كتب رئيس وزراء ولاية كيرالا بيناراي فيجايان إلى نظرائه من خارج حزب بهاراتيا جاناتا في 11 ولاية، ودعا إلى بذل جهد موحد في مطالبة المركز بشراء لقاحات Covid-19 التي تطلبها الولايات وتوزيعها مجانًا.

وأرسل رئيس وزراء ولاية جهارخاند هيمانت سورين خطابًا إلى رئيس الوزراء الفيدرالي ناريندرا مودي يحثه على التحرك بشكل أكبر.

على جبهة اللقاحات، ستطلق حكومة ولاية أوتار براديش اليوم حملة "Mission June"، وهي حملة تطعيم ضخمة.

في أخبار أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن سبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الهند هو بسبب عدم تطبيق الإجراءات الوقائية.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن متغير أو سلالة كورونا COVID-19 التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند سيشار إليها من الآن فصاعدًا باسم "السلالة دلتا".

وذكرت أيضًا أنها ستستخدم الحروف الهجائية اليونانية كعناوين لفئات الطفرات.

وجددت الولايات المتحدة وبريطانيا، دعواتهما لمنظمة الصحة العالمية لـدراسة أعمق للأصول المحتملة لفيروس كورونا المستجد؛ ما يشمل زيارة جديدة إلى الصين، حيث تم اكتشافه.

السعودية.. إعادة افتتاح 16 مسجدا في 6 مناطق بعد تعقيمها



أعادت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية افتتاح 16 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 115 يوماً إلى 1449 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة وفقا لما ذكرته صحيفة “عاجل”، أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدان في كل من مناطق الباحة والرياض والشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق القصيم والحدود الشمالية.

هل انتهى عصر نتنياهو؟.. صحف إسرائيل تجيب



نشرت وسائل إعلام عبرية تقريرا مطولا حول حقيقة انتهاء عصر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والسيناريوهات المتوقعة لمساندة بيبي.

وقال المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" العبرية "عاموس هرئيل"، إن نتنياهو يبدو كمن بات يفقد صوابه على خلفية احتمال انتهاء حكمه، إثر تزايد احتمالات تشكيل حكومة التغيير في المعسكر المناهض له، ويتناوب على رئاستها رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينت، ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد.

وأضاف هرئيل، أنه "في إطار محاولاته لمنع تشكيل حكومة التغيير برئاسة يائير لبيد ونفتالي بينت، لم يظهر نتنياهو في حالة طبيعية منذ فترة، وكشف خطابه الأخير تدهورًا آخر: المزيد من التوتر والأكاذيب وادعاءات ليست موضوعية".



وأشار هرئيل إلى أن نتنياهو تحدث في خطابه أول من أمس، عن مخاطر يتوقع أن تواجهها إسرائيل، وربط بين تهديد نووي إيراني وبين العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وحذر من عضوية عضوي الكنيست عن حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس وتمار زاندبرغ، في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وعقّب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيجدور ليبرمان، أمس، قائلًا: إنه "ليس مؤكدًا أن نتنياهو سليم 100% من الناحية النفسية ومؤهل لتولي منصب رئيس الحكومة".

واستبعد هرئيل إقدام نتنياهو على استفزاز في إيران، لبنان أو قطاع غزة، بادعاء أن "رؤساء أذرع الأمن واثقون بالشكل الكافي بأنفسهم وبترجيحهم لرأيهم على ما يبدو كي يُحبطوا خطوات عديمة المسؤولية، إذا حاول أحد تنفيذها والحساسية الحالية إنما تعزز الحاجة وحسب لحراس عتبة مستقلين وأقوياء في مناصبهم".

ولفت هرئيل إلى أن نتنياهو حاول القيام باستفزاز كهذا ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عشية جولة الانتخابات الثانية في سبتمبر عام 2019، ومنع الجيش الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة ذلك، لكن بعد شهرين من الانتخابات تم تنفيذ الهجوم ضد الجهاد واغتيل القيادي العسكري في الحركة بهاء أبو العطا، وتلا ذلك تصعيدًا عسكريًا ليومين.

وأضاف هرئيل أنه "بقيت القدس لتنفيذ استفزازات فيها. جولة التصعيد الأخيرة مع الفلسطينيين، التي في نهايتها العملية العسكرية في غزة وفي منتصفها المواجهات الشديدة بين اليهود والفلسطينيين داخل الخط الأخضر، بدأت في القدس، فقد أشعلت خطوات غير مدروسة من جانب الشرطة الإسرائيلية في باب العامود والمسجد الأقصى معارضة فلسطينية، وقادت لاحقًا إلى قرار قيادة حماس بالانضمام وإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه مدينة القدس".

وتابع أن "نتنياهو أرخى الحبل للشرطة في القدس في بداية الأحداث، وهذه مناورة يمكن أن تتكرر، من خلال قناة التواصل بين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي الوفيّ له والمفتش العام للشرطة وقائد الشرطة في منطقة القدس".

واعتبر هرئيل أن "ثمة سيناريوهين ينبغي الالتفات إليهما في الفترة القريبة. الأول يتعلق بحراسة قادة أحزاب اليمين الذين انضموا إلى حكومة التغيير. والثاني، أعمال إرهابية محتملة ينفذها يهود ضد الفلسطينيين، على خلفية الوضع المتوتر في المدن العربية".

وأشار في هذا السياق إلى أن "التحالف الوشيك مع لبيد، الذي في نهايته سيتم إخلاء عائلة نتنياهو من المسكن الرسمي لرئيس الحكومة في شارع بلفور، أخرج نهائيًا النواة الصلبة لمؤيدي نتنياهو من توازنهم. والتفوهات المتطرفة في الشبكات الاجتماعية تُترجم إلى مظاهرات هستيرية مقابل منازل المنتخبين"، الذين جرى تعزيز الحراسة حولهم إلى درجة واحدة تحت الدرجة القصوى.

وخلُص هرئيل إلى أنه "بالنسبة لثلة من المؤيدين لنتنياهو، الجهد من أجل إبعاده عن الحكم هو كُفرٌ، ويكاد يكون تهديد وجودي على أمن الدولة. وهذا يذكر بالأجواء التي سادت في أوساط اليمين المتطرف عشية تنفيذ خطة الانفصال عن غزة وشمال الضفة، في صيف العام 2005 حينها، كان هناك أشخاص اعتقدوا أن عملية عدائية ضد فلسطينيين بإمكانها وقف الخطة، وفعلا تم تنفيذ عمليتين قاسيتين، في المنطقة الصناعية في مستوطنة شيلو وفي حافلة في شفاعمرو (نفذها الإرهابي نتان عيدن زادة)، قُتل فيهما ثمانية أشخاص وفي الأسبوع القريب، وعلى خلفية العنف الشديد في الفترة الأخيرة بين الفلسطينيين واليهود والأزمة السياسية غير المألوفة، يبدو أنه ينبغي أخذ إمكانية كهذه بالحسبان، بأن يعتقد شخص ما أن بأفعاله سيتمكن من تغيير اتجاه الأحداث".

صدمة.. وباء جديد في الصين وتسجيل أول إصابة بشرية اليوم



نشرت وسائل الإعلام الصينية نبأ صادم احول ظهور وباء جديد في الصين وتسجيل أول إصابة بشرية منذ قليل.

وأعلنت الصين تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الطيور H10N3 إتش10n3، لكنها أشارت إلى أن خطر انتشار الفيروس في أوساط البشر يعد منخفضا.

وأدخِل رجل يبلغ من العمر 41 عاما إلى المستشفى بعدما ظهرت عليه أعراض حمى في مدينة تشنج يانج في الـ28 من أبريل، وشخصت إصابته بـ"إتش10n3" بعد شهر، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان لها.

وأكدت اللجنة أن "خطر انتشار المرض على نطاق واسع منخفض للغاية"، مضيفة أن الرجل في حالة مستقرة بينما لم يسجل المقربون منه أي أعراض غير عادية.

وأشارت اللجنة إلى استبعاد أن تؤدي الإصابة بـ"إتش10n3" إلى الوفاة أو الإعياء الشديد.

ورصِدت نسخ عديدة من إنفلونزا الطيور في أوساط الحيوانات في الصين، لكن نادرا ما تتفشى بشكل واسع في أوساط البشر.

صحيفة أمريكية: مصر تجذب سياح العالم بـ الاكتشافات الأثرية الجديدة



نشرت صحيفة "ذا كولومبيان" الأمريكية تقريرا عن الاكتشافات الأثرية المصرية الأخيرة التي تجلب المزيد من السياح من شتي بقاع العالم ، وذلك تزامناً مع إعادة فتح بعض الدول الأوروبية أمام السياح الدوليين.

وقالت الصحيفة أن مصر تراهن على أن الاكتشافات الأثرية الجديدة تميزها في سوق السياحة العالمية رغم وباء كورونا.

وأشارت الصحيفة إلي أعمال الحفر والترميم عند سفح هرم زوسر المدرج ، والذي يعد أقدم هرم في العالم ، وأكبر موقع أثري في البلاد.

وأفادت "ذا كولومبيان" أن السياحة إحدى ركائز الاقتصاد في مصر ، وتزامناً مع تفشي وباء كورونا ركزت السلطات على الاكتشافات الجديدة.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن علماء الآثار اكتشاف ما لا يقل عن 100 تابوت قديم يعود تاريخها إلى العصر الفرعوني المتأخر والعصر اليوناني البطلمي ، إلى جانب 40 تمثالًا مذهباً تم العثور عليها بعد 2500 عام من دفنها لأول مرة وجاء ذلك بعد شهر من اكتشاف 57 تابوتًا آخر في نفس الموقع ، وهي مقبرة سقارة التي تضم الهرم المدرج.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني أثناء إعلانه عن اكتشاف نوفمبر "سقارة كنز" ، أنه تم حتى الآن اكتشاف 1٪ فقط مما يحتويه الموقع.

وفي أبريل ، أعلن زاهي حواس ، أشهر عالم آثار مصري ، عن اكتشاف مدينة ضائعة عمرها 3000 عام في جنوب الأقصر ، مكتملة بمنازل من الطوب اللبن ، وقطع أثرية وأدوات من العصر الفرعوني يعود تاريخه إلى أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر ، التي تعتبر فترة حكمها (1390-1353 قبل الميلاد) عصرًا ذهبيًا لمصر القديمة وتبع هذا الاكتشاف عرض مخصص للتلفزيون للاحتفال بنقل 22 مومياء ملكية في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلي منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر الذي يعتبر الآن موطن لمتحف أثري ، كما هو الحال في مطار القاهرة الدولي ، وكلاهما افتتح في الأشهر الأخيرة.

وقال المسؤولون المصريون إنهم ما زالوا يخططون لافتتاح المتحف المصري الكبير الجديد بجوار أهرامات الجيزة بحلول يناير ، بعد سنوات من التأخير.