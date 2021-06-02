المرافق العامة وتطوير العشوائيات.. 15 معلومة عن مهام لجنة الإسكان بالشيوخ

حددت لائحة مجلس الشيوخ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، حيث نصت على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشاريع القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة، يضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية.

وفيما يلي نستعرض إختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل :

1- التعمير الحضري والريفى

2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى.

3- المرافق العامة.

4-- مواد البناء.

5- التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.

6- التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

7- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.

8- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.

9- تشريعات الإدارة المحلية.

10- الطيران المدني والنقل الجوي.

11- النقل البري.

12- النقل البحرى والنهرى.

13- قناة السويس.

14- الموانئ والطرق والكباري.

15- السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية