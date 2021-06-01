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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تسجل صفر وفيات بـ فيروس كورونا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديد بفيروس كورونا لأول مرة منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وسجلت السلطات الصحية البريطانية 3165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" الصيني، المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتبذل منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، مجهودا مضاعفا لمحاولة احتواء ومواجهة وباء فيروس كورونا منذ بدايته الذي تسبب في وفاة أكثر من 3.5 مليون شخص حول العالم حتى الآن.

وبحسب المنظمة، وافقت دول منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين، على تعزيز قدرات المنظمة، بينما لا يزال يتحتم على الدول تحديد كيفية إصلاحها.

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