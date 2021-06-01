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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن سد النهضة.. المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي في جولة تشمل قطر والإمارات والسعودية

سد النهضة
سد النهضة

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، توجه المبعوث الأمريكي الخاص بشأن القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، في جولة تشمل الإمارات والسعودية وقطر وكينيا، في محاولة لإيجاد مخرج بشأن أزمة سد النهضة.

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وتستعد إثيوبيا للقيام بعملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي في الأشهر الممطرة القادمة في يوليو وأغسطس بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكشفت إثيوبيا عن وجود خطة لاستخدام تقنية "تلقيح السحب" بالإضافة إلى الأمطار الغزيرة التي تهطل عليها إثيوبيا بين شهري يوليو وسبتمبر، بمبادرة من الوكالة الوطنية للقياس إثيوبيا.

وقال نائب مدير الوكالة الوطنية للقياس، كينفي هايلي مريم، يوم السبت، إن حوالي عشر مؤسسات، في البلاد، شاركت في تقنية "تلقيح السحب" التي بدأت مؤخرًا.

وأكد الدكتور دينكو توفا، كبير الباحثين في المعهد الدولي لبحوث المناخ والمجتمع (IRI)، إن هذه التكنولوجيا تساعد في الحصول على المطر عند الحاجة.

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