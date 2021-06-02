آخرهن ندى موسى .. فنانات تعرضن للهجوم بسبب المايوه .. صور

نشرت الفنانة ندى موسي مجموعة صور لها ظهرت فيها ترتدي مايوه "بكيني" وهو ما تسبب في انتقادات عديدة لها من الجمهور حيث رأى البعض أنه تصرف غير مقبول.

بدأت الفنانة ندى موسى إجازتها الصيفية وشاركت جمهورها بصور لها وهي تستمتع بوقتها على الشاطئ.

ويرصد صدى البلد أبرز الفنانات اللاتي تعرضن لهجوم من الجمهور بسبب المايوه :

عارفة عبد الرسول:

علقت الفنانة المصرية عارفة عبد الرسول، على الهجوم الحاد الذي تعرضت له من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لها بالمايوه.

وتابعت الفنانة عارفة عبدالرسول من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" الفضائية، قائلة: "مش زعلانة ولا الموضوع أثر في ولكن استغربت".

وأكملت الفنانة عارفة عبد الرسول قائلة: "الصورة عادية لأني إسكندرانية وطول عمري بنزل البحر بالمايوه، المايوه بالشورت ومش بكيني".

وكانت التعليقات المهاجمة للفنانة المصرية قد انهالت عليها بعدما نشرت الصورة وكتبت عليها "لقيت الطبطبة"، ليترك لها البعض تعليقات غاضبة بسبب صورتها، أما البعض الآخر فكتب لها تعليقات إيجابية "متمنين لها حياة سعيدة وعمرا طويلا".

أروى جودة:

ونشرت أروى صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها تقفز من على الصخر مرتدية مايوه وفوقه كاش مايوه.

وبعد نشر الصورة تعرضت الفنانة أروى جودة، لهجوم من الجمهور في التعليقات بسبب ملابسها، ولكن دخل عدد من محبيها يدافعون عنها و يرون أن تلك الملابس مناسبة لفصل الصيف و أجواء المصيف و البحر.

أمينة خليل :

ردت الفنانة أمينة خليل على الانتقادات التي تعرضت لها بعد انتشار صور لها مع خطيبها من إحدى الحفلات، وبجانبها تامر حبيب تضع يدها عليه، وهو ما أثار جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها قالت أمينة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامج 'مساء dmcالذي يعرض عبر قناة dmcإنها ترى أن مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون هناك فاصل بينها وبين الحياة الشخصية، حتى لا تنزعج مما يكتب فيها.

دينا الشربيني :

هاجم الجمهور دينا الشربيني بعد تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها بالمايوه مع عمرو دياب ، وهما على أحد شواطئ الساحل الشمالي خلال عطلتهما الصيفية.

وظهر عمرو دياب، في الصورة يمسك بيد دينا الشربيني، التي ارتدت في الصور مايوه بكيني، وفوقه كاش مايوه أسود شفاف، في لقطة عبرت عن لحظات الرومانسية بينهما.

رحمة حسن:

تعرضت الفنانة الشابة رحمة حسن لهجوم صارخ من قبل متابعيها على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.

جاء الهجوم بسبب صورة نشرتها ترتدي خلالها ملابس السباحة "مايوه"، ورغم هذا الهجوم لم تحذف رحمة حسن الصورة.

هيفاء وهبي:

أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة مثيرة في حمام السباحة، حيث ارتدت (مايوه) أسود وتعرضت لانتقادات عارمة من متابعيها.

رانيا يوسف:

قامت الفنانة رانيا يوسف بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مع عدد من المعجبين على شاطئ البحر مرتدية “مايوه بكينى” في تحد واضح للمنتقدين.

وعبرت رانيا يوسف بأن ذلك حرية شخصية ومن لا يريد أن يراه لا يدخل على حسابها الخاص .. ولاقت الصور هجوما كبيرا من الجمهور.