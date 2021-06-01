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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف الطيران.. قرار عاجل من فيتنام بسبب سلالة كورونا الخطيرة

كورونا في فيتنام
كورونا في فيتنام

اعلنت السلطات في فيتنام، إغلاق مطار "هانوي باي الدولي" أمام حركة الطائرات القادمة من الخارج حتى يوم 7 يونيو الجاري، عقب الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا.

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بعد اكتشاف سلالة جديدة لـ كورونا.. قرار هام من البحرين بشأن القادمين من فيتنام

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معلومات خطيرة عن أصل كورونا .. والصحة العالمية: متحور فيتنام تحت الدراسة

وأعلنت وزارة الصحة الفيتنامية يوم السبت، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا.

وحسب صحيفة"في إن إكسبريس" قال وزير الصحة الفيتنامي، نجوين ثانه لونج، إن التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من فيروس كورونا في وقت واحد.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله ، أنه من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهجينة من فيروس كورونا أكثر عدوى ويمكن نقلها بسهولة عبر الهواء.

وقال الوزير إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا.

وبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تعاني فيتنام حاليا ارتفاعا في الإصابات منذ أواخر أبريل يشكل أكثر من نصف إجمالي حالات العدوى المسجلة حتى الآن وعددها 6713. وسجلت فيتنام 47 وفاة حتى السبت.

وأعرب مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوجه، الجمعة، عن قلقه إزاء المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحورة لفيروس كورونا كالبريطانية والهندية.

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