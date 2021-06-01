تعرف على الأسعار الجديدة لـ هيونداي i20 موديل 2021| صور

ارتفعت القيمة السعرية لعدد من إصدارات العلامة التجارية هيونداي، و شملت تلك الزيادة، السيارة i20 موديل 2021 و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، ليرتفع سعرها بقيمة قدرها 2000 جنيه لجميع الفئات المطروحة.

و تستمد هيونداي i20 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1400 سي سي، بقوة 99 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

و قدرت القياسات الهيكيلية للسيارة هيونداي i20 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4040 مم، و بعرض 1775 مم، و بارتفاع يبلغ 1450 مم، مع مساحة تخزين تسع 351 لتر.

و تضم السيارة من الداخل شاشة لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة، و نظام صوتي و ترفيهي، و مقود حركة متعدد الوظائف مالتي فانكشن، و مستشعرات ركن و كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، إلى جانب فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، و برنامج متابعة ضغط الاطارات، و نظام التوازن عند المرتفعات، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

و يبلغ سعر السيارة هيونداي i20 موديل 2021 بعد الزيادة الأخيرة :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SPIRIT 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 267 ألف بدلًا من 265 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DYNAMIC 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 287 ألف بدلًا من 285 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديلELITE 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 297 ألف بدلًا من 295 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل ULTIMATE 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 307 الاف جنيه بدلًا من 305 ألاف جنيه.