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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني: قواتنا انتشرت على أراضينا بحدود أثيوبيا.. ونراجع اتفاقية القاعدة الروسية

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أكد رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، أن الاراضي التي انتشرت فيها القوات السودانية على حدود إثيوبيا، هي أراضي سودانية.

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تعاون مصري سوداني بمجالات الاتصالات .. الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية أبرزها .. وطلعت: نتطلع لإنشاء مركز للإبداع الرقمي في السودان

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حمدوك: مؤتمر باريس بداية عملية معالجة ديون السودان الخارجية

وقال رئيس أركان الجيش السوداني: "نقوم حاليا بمراجعة الاتفاقية المتعلقة بالقاعدة الروسية".

ومن ناحية أخرى، التقى السفير حسام عيسى، سفير مصر في الخرطوم، أمس الاثنين، عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس، حيث تباحث الجانبان حول مختلف أبعاد العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح السفير المصري بأن المقابلة تناولت متابعة تطورات ملف السلام في السودان وجهود مصر في دعم المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام والاستقرار في السودان الشقيق.

وفي هذا الخصوص، أكد السفير حسام عيسى أن استقرار السودان يعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر، وهو ما ينعكس على ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات متلاحقة.

ومن جانبه، أشاد عضو مجلس السيادة السوداني بالدور المصري في دعم المرحلة الانتقالية والمساعدات المصرية وما يشهده التعاون بين البلدين من تطور في شتى المجالات، منوهاً في هذا الصدد بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس لدعم السودان.  

كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك للبلدين، حيث تطابقت رؤى الجانبين فيما يتعلق بأهمية تحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة، واستمرار التنسيق المصري السوداني على كافة المستويات لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

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