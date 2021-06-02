ما علاقة دلال عبد العزيز؟ قصة وصية والد ناهد السباعي

أثارت الفنانة ناهد السباعي، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، وتصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك “جوجل” بأحدث منشوراتها، الذي تحدثت فيه عن الفنانة دلال عبد العزيز.

ودعت الفنانة ناهد السباعي، بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والتي تعاني صحيا؛ بسبب تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، منذ أواخر أبريل الماضي.

ونشرت ناهد السباعي، صورة لها مع "دلال عبد العزيز"، وكذلك صورة لجنازة والدها، عبر حسابها على تطبيق الصور “إنستجرام”، وعلّقت عليها: «أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى، ومسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة، وبابا ساب وصيته معاها، وساعة وفاة أخويا؛ جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس».

وأضافت: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز .

وقال عوض، في تصريحات تلفزيونية، إن دلال عبد العزيز ما زالت تعاني من بعض تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وما زالت تحت الرعاية الطبية في أحد المستشفيات.

وأضاف: "الفنانة دلال عبد العزيز تتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية الكاملة، ونتمنى لها الشفاء بإذن الله".