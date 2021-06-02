ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

جاء الحظ ليدق أبواب مجموعة من الصيادين الفقراء، الذين عثروا على كنز ثمين تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار أمريكي، ويتلخص هذا الثمن الباهظ في قيء الحوت الذي وجدوه في جثة إحدى الثدييات.

ويعتبر هذا الكنز النادر المعروف باسم العنبر، مادة مرغوبة ومطلوبة بشدة حيث تستخدم في صناعة العطور، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وتحدث الصيادون البالغ عددهم 35 من جنوب اليمن عن فرحتهم بعد الاكتشاف المحظوظ في خليج عدن الذي انتشلهم من الفقر، وقال أحد الرجال لبي بي سي:"إذا وجدت عنبر الحوت فهو كنز".

ويكمل الصيد:" اتصل بنا أحد الصيادين من سيريا في الصباح وقال: هناك حوت وقد يحتوي على العنبر"، وأضاف أنهم عندما اقتربوا من الحوت، لاحظوا رائحة قوية وكان لديهم شعور بأنه قد يكون هناك شيء ثمين داخل بطن الحوت.

ثم أخذوا الحوت إلى الشاطئ ليروا ما بداخله - ووجدوا المادة الثمينة في بطنه، وقال الصياد: "لم تكن الرائحة لطيفة للغاية ولكنها مؤشر على قدوم الكثير من المال".

وقال صياد آخر لبي بي سي: "عندما وجدنا العنبر شعرت بسعادة كبيرة"، فقد باعوا المادة 1.3 مليار ريال يمني أي ما يعادل 1.5 مليون دولار أمريكي إلى تاجر من الإمارات العربية المتحدة.



تم تقسيم أرباح العنبر بالتساوي بين الصيادين وقدموا أيضًا أموالًا لبعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في القرية، وقال أحد الصيادين إن المبلغ الهائل من المال سمح أيضًا لبعضهن بشراء منازل أو سيارات وبعض الرجال يخططون للزواج قريبًا.

على الرغم من اكتشافهم المحظوظ ، تعهد الرجال بمواصلة الصيد ، حيث قال أحدهم: "يجب أن أواصل الذهاب إلى البحر ، حتى لو لم أحصل على أي شيء. إنه في دمي".