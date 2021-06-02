وسط أنباء عن وفاته سريريا..غموض فى لبنان حول مصير حسن نصر الله وتطورات حالته الصحية

لا يزال مصير الزعيم الشيعي حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني يثير الجدل فى لبنان خاصة مع تواتر أنباء ومعلومات عن تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة إثر وعكة صحية يرجح أن سببها إصابته بوباء كورونا.

وأفاد ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن نصرالله يمر بوعكة صحية شديدة، فيما عرض آخرون صوراً لبعض المحلات التجارية في الضاحية الجنوبية تعرض الخبز والماء مجانا بنية شفاء الزعيم الشيعي مطالبين عامة اللبنانين بالدعاء له.

وقال الناشطون بحسب صحيفة عكاظ إن حالة الإعياء كانت ظاهرة عليه أثناء خطابه الأخير، وإن حالته تفاقمت سوءا في الآونة الأخيرة ليتم نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات التابعة للحزب، بيد أن وسائل إعلام مقربة من حزب الله نفت تدهور حالته، لكنها اعترفت بتعرضه لحساسية والتهاب رئوي حاد.

وتشهد لبنان حالة من الترقب وسط معلومات تتحدث عن أن نصر الله مصاب بسرطان، غير أن فيروس كورونا عقّد من حالته الصحية.

وقال الصحفي ياسين سالم في تغريدات على حسابه في تويتر: «نصر الله يعاني من ضيق تنفس شديد، ويرقد في العناية المركزة، هل يتنفس لبنان بعد موته؟»، فيما يرى المغرد جوهر مرزوق أنه متوفى سريريا.