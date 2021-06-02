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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 2-6-2021

السمك والجمبري
السمك والجمبري

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية في مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 2 يونيو 2021، وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ"سوق العبور" لتجارة الجملة.

 

أسعار الأسماك بأنواعها  في سوق العبور :


أسعار الأسماك فى سوق العبور.. سجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 22 و25 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 19 و21 جنيها وسمك البلطى أسوانى من 17 إلى 37 جنيهًا بحسب الحجم.

 

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض بين 90 و130 جنيهًا، بارتفاع وصل 20 جنيها للأحجام الكبرى فقط، وسجل سعر كيلو سمك البورى 2 سعر 38 جنيها، وسجل سعر كيلو الماكريل نحو 25 جنيها.


فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 70 جنيها، ووصل سعر كيلو سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو .

 

كما سجل سمك المرجان 2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.

وسجل سعر كيلو سمك الدنيس فى سوق العبور من 90 الى 130 جنيه للكيلو.

 

وتراوح سعر (سبيط -كاليمارى -سابيا ) فى سوق العبور بين 110 و170 جنيها، كابوريا من 30 إلى 120 جنيها.

 

أسعار الجمبرى فى سوق العبور :

 

الجمبرى جامبو ما بين 400 إلى 460 جنيها.

الجمبرى 1 ما بين 300 الى 350 جنيها.

الجمبرى 2 مابين 200 الى 280 جنيها.

الجمبرى 2 مجمد مابين 85 الى 165 جنيها.

الجمبرى 3 مابين 90 الى 150جنيها.

سوق العبور الماكريل اسعار الاسماك أسعار السمك كيلو سمك المأكولات البحرية كيلو سمك البلطي

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