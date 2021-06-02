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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قرح الفم ابرزها

علامات تحذيرية مبكرة لـ سرطان الرأس والرقبة

أعراض سرطان الرأس
أعراض سرطان الرأس والرقبة

يعد سرطان الرأس والرقبة فئة واسعة من السرطانات التي تحدث في منطقة الرأس والعنق، ويعتمد علاج سرطان الرأس والرقبة على نوع السرطان وموقعه وحجمه.

 

وغالبًا ما يشتمل علاج سرطان الرأس والعنق على الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي. 

 

ويمكن الجمع بين العلاجات لضمان نسبة شفاء أكبر.

 

أعراض سرطان الرأس والرقبة



ويتطلب الشفاء من سرطان الرأس والرقبة العمل مع أخصائيي إعادة تأهيل وخبراء آخرين للتعامل مع الآثار الجانبية، مثل فقدان السمع أو صعوبة الأكل أو مشكلات الأسنان أو مشكلات الغدة الدرقية أو صعوبة التنفس أو صعوبة التحدث، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.
 

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وتبدأ أعراض سرطان الرأس والعنق في المكان الذي يبدأ فيه السرطان؛ حيث يكون في مكان قريب من العقد الليمفاوية في الرقبة؛ حيث إن أعراض سرطان الرأس والعنق تظهر على الوجه، وتشمل:
قرحة في الفم تورم في الفك أو الفم 
ألما وضعفا في الوجه 
بقعا بيضاء أو حمراء في الفم

ويعد سرطان الخلايا الحرشفية أكثر أنواع سرطان الرأس والعنق شيوعا؛ حيث تبطن الخلايا الحرشفية الفم والأنف والحنجرة، وعادة لا يكون سرطان الخلايا الحرشفية في الجلد مهددا للحياة، على الرغم من أنه يمكن أن يكون عدوانيا.
 

أعراض سرطان الرأس والرقبة



ويمكن أن يتضخم سرطان الخلايا الحرشفية للجلد إذا لم يتم علاجه، أو ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ما يتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة، وتشمل أعراض سرطان الرأس والعنق الأخرى:
ألم الرقبة
صعوبة البلع
صعوبة تحريك الفك
ألم الأذن أو فقدان السمع
صعوبة في التنفس
التهاب الحلق
ظهور بقع بيضاء أو حمراء في الفم أو الحلق
فقدان الوزن

وكشفت مراكز السرطان الأمريكية، أن علاج سرطان الرأس والعنق يجب أن يشمل الأذنين والأنف والحنجرة هي أكثر المناطق التي تتأثر بسرطان الرأس والرقبة.

وغالبا ما تكون أعراض سرطان الرأس والعنق مشابهة للحالات الأقل خطورة، مثل نزلات البرد والتغيرات في الصوت والصداع والتهاب الحلق أو السعال.

 

وقال المعهد الوطني للسرطان، إن تعاطي الكحول والتبغ  من أهم عوامل الخطر الإصابة بـ سرطان الرأس والرقبة، خاصة سرطانات تجويف الفم والبلعوم السفلي والحنجرة.

سرطان الرأس والرقبة العلاج الإشعاعي العلاج الكيميائي أعراض سرطان الرأس والرقبة علاج سرطان الرأس والرقبة

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