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رئيس التحرير
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أخبار العالم

إيران: مفاوضات فيينا ليست بعيدة عن نقطة الوصول إلى اتفاق

إيران: مفاوضات فيينا ليست بعيدة عن نقطة الوصول إلى اتفاق

صدى البلد

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن مفاوضات فيينا حول إحياء الصفقة بشأن برنامج إيران النووي، ليست بعيدة عن نقطة التوصل إلى اتفاق.

وأضاف عراقجي في تصريح صحفي نقلته وكالة "روسيا اليوم": "ما زلنا على مسافة عن النقطة التي يمكننا عندها إبرام اتفاق، رغم أننا لسنا بعيدين عنها".

وتابع: "ستكون أمام الجميع فرصة لعدة أيام للعودة إلى العواصم لمناقشة القضايا التي لا تزال محل الخلاف وبحث مقترحات الحلول المقدمة".

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وأشار المسؤول الإيراني: "أجرينا الكثير من المناقشات حول القضايا الرئيسية المتنازع عليها، وثمة حلول لكل منها لكنها تحتاج إلى النظر فيها واختيار الأفضل من بينها... وهناك بعض القضايا غير قابلة للتسوية وعلى الجميع تفهم ذلك. وهناك بعض القضايا غير قابلة التسوية فقط من وجهة نظر الطرف المقابل".

وذكر عراقجي: "سنواصل المفاوضات حتى تحقيق النتائج المرجوة وطالما يتم تأمين مصالحنا الوطنية... لقد أحرزنا تقدما جيدا في المفاوضات، لكن القضايا المتبقية لا تزال قضايا لا يمكن التوصل إلى اتفاق بدونها ويتعين اتخاذ قرارات بشأنها".

وفي وقت سابق من الأربعاء قال المسؤول بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، إنه يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال الجولة المقبلة من المفاوضات في فيينا الأسبوع المقبل.

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