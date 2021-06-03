بعد أزمة المجال الجوي البيلاروسي.. دول أوروبية تحظر الطيران إلى روسيا ردا على تصرفات مماثلة

ألغيت بعض الرحلات الجوية لشركات طيران أوروبية بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية إلى موسكو الأسبوع الماضي بعد أن رفضت روسيا السماح بدخول الرحلات التي تتجنب المجال الجوي البيلاروسي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، حظرت ألمانيا رحلات شركات الطيران الروسية من دخول أجوائها رداً على عدم منح موسكو تراخيص لرحلات شركة «لوفتهانزا» لروسيا، أمس الأربعاء.

وقالت وزارة المواصلات الألمانية إنه تم إلغاء رحلتين لـ«لوفتهانزا» إلى روسيا كان من المقرر أن تُقلعا، اليوم، من ألمانيا، بعد تمنّع السلطات الروسية عن منحهما التراخيص اللازمة في الوقت المحدد.

وأضافت: «في إجراء مماثل، لم تُصدر هيئة الطيران الفيدرالية أيضاً أي تراخيص أخرى لرحلات تشغّلها شركات طيران روسية ما دام الجانب الروسي يعلّق منح التراخيص»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكدت أنه «ما إن يتم منح رحلات لوفتهانزا التراخيص من روسيا فسوف يتم الترخيص لرحلات شركات الطيران الروسية».

وجاءت نصيحة الاتحاد الأوروبي بعد إجبار السلطات البيلاروسية طائرة تابعة لشركة «ريان إير» على تحويل مسارها من أجل إلقاء القبض على صحافي معارض كان على متنها.

وقالت موسكو الأسبوع الماضي، إن إلغاء كثير من الرحلات الأوروبية المتجهة إلى موسكو يعود لـ«أسباب فنية».