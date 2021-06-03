الأهلي: نرحب بالمنافسة الدائمة مع الزمالك في كافة الألعاب لكن دون تجاوز

أعرب العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريق الكرة الطائرة بلقب الدوري الممتاز على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

وأشار العامري فى تصريحات لقناة الشمس إلى أن العلاقة بين مجلس إدارة الأهلي ونادي الزمالك على أفضل مايرام في الوقت الحالي، كما انه تسود حالة من الاحترام بين الطرفين خلال الفترة الحالية، وظهر ذلك، بعد تهنئة القلعة الحمراء للزمالك بانتصاره ببطولة أفريقيا لكرة السلة، والعكس بعد تهنئة الأخير المارد الأحمر على فوزه ببطولة السوبر الأفريقي.

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وأكد العامري فاروق قائلا “مجلس إدارة الأهلي كتلة واحدة، وجميعنا نساند الفرق كافة في جميع الألعاب داخل النادي ، وأوجه الشكر إلى رؤوف عبدالقادر، رئيس النشاط الرياضة داخل النادي الأهلي".

وتطرق في حديثه عن علاقة النادي الأهلي بمسؤولي نادي الزمالك، قائلا: «هناك منافسة بين الناديين، ولكن العلاقة بيينا جيدة للغاية».

وأوضح العامري فاروق: “المنافسة القوية بين الناديين أهم شيء، ولكن يجب الاحترام بين الناديين والجماهير وعدم التجاوز" .

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى أن الخسارة موجودة وهي جزء من الرياضة ولكن أهم ما يمزينا هو تدارك الأمور بشكل سريع، ونسيان الهزيمة وحصد مزيد من البطولات، والعلاقة بين الناديين قائمة على الإحترام وعدم التجاوز، وهناك مشوار بناء الدولة والجميع يلعب تحت علم مصر والهدف إيجاد لاعبين لمنتخب مصر.