موعد مباراة الأهلي الودية أمام الشرق للتأمين والقناة الناقلة لها

يخوض اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية مع الشرق للتأمين، في اطار استعدادات المارد الأحمر لمواجهة الترجي التونسي ، فى لقاء مقرر إقامته على ملعب استاد مختار التتش بالجزيرة.

ويجري الأهلي تحت القيادة الفنية للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استعداداته لمواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا يومي 19 و26 يونيو الجاري.

موعد مباراة الأهلي والشرق للتأمين

تنطلق مباراة الأهلي والشرق للتأمين الودية في تمام الساعة الخامسة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والشرق للتأمين

وأعلنت قناة النادي عن نقل فعاليات وأحداث مباراة الأهلي والشرق للتأمين.