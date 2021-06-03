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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تكشف تطورات جديدة بشأن محادثات فيينا مع إيران

الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني

قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن محادثات فيينا حول إحياء الصفقة بشأن برنامج إيران النووي مكثفة، لكن لا يمكن التكهن بموعد تحقيق النجاح.

وحسب قناة "العربية"، كشفت وزارة الخارجية الألمانية، أن القضايا الحيوية في محادثات فيينا مع إيران لم يتم حلها بعد.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال في وقت سابق إن محادثات فيينا، ليست بعيدة عن نقطة التوصل إلى اتفاق.

وأضاف عراقجي في تصريح صحفي نقلته وكالة "روسيا اليوم": "ما زلنا على مسافة عن النقطة التي يمكننا عندها إبرام اتفاق، رغم أننا لسنا بعيدين عنها".

وتابع: "ستكون أمام الجميع فرصة لعدة أيام للعودة إلى العواصم لمناقشة القضايا التي لا تزال محل الخلاف وبحث مقترحات الحلول المقدمة".

وأشار المسؤول الإيراني: "أجرينا الكثير من المناقشات حول القضايا الرئيسية المتنازع عليها، وثمة حلول لكل منها لكنها تحتاج إلى النظر فيها واختيار الأفضل من بينها... وهناك بعض القضايا غير قابلة للتسوية وعلى الجميع تفهم ذلك. وهناك بعض القضايا غير قابلة التسوية فقط من وجهة نظر الطرف المقابل".

وذكر عراقجي: "سنواصل المفاوضات حتى تحقيق النتائج المرجوة وطالما يتم تأمين مصالحنا الوطنية... لقد أحرزنا تقدما جيدا في المفاوضات، لكن القضايا المتبقية لا تزال قضايا لا يمكن التوصل إلى اتفاق بدونها ويتعين اتخاذ قرارات بشأنها".

وفي وقت سابق من الأربعاء قال المسؤول بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، إنه يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال الجولة المقبلة من المفاوضات في فيينا الأسبوع المقبل.

الخارجية الالمانية برنامج إيران النووي ايران محادثات فيينا المانيا

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