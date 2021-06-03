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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد سفر الأهلي الي تونس لمواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يخوض اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية مع الشرق للتأمين، في اطار استعدادات المارد الأحمر لمواجهة الترجي التونسي ،ودية الأهلي تقام على ملعب استاد مختار التتش بالجزيرة.

ويجري الأهلي تحت القيادة الفنية للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استعداداته لمواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا يومي 19 و26 يونيو الجاري.

وقرر الأهلي السفر الي تونس قبل مواجهة الترجي بأربع أو خمس أيام  لإضفاء مزيد من التركيز والاستعداد الجيد لمباراتي الترجي التونسي، المحدد موعدها ذهابا وإيابا يومي 19 و26 يونيو الجاري.

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موعد مباراة الأهلي الودية أمام الشرق للتأمين والقناة الناقلة لها

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موعد سفر الأهلي الي تونس 

ومن المقرر أن يطير الأهلي لتونس أحد أيام 14 أو 15 من الشهر الجاري لخوض لقاء الذهاب في تونس علي طائرة خاصة كالمتبع من ادارة النادي في المبارايات الماضية للفريق في افريقيا ويواصل الفريق الأحمر تدريباته بالقاهرة في الوقت الحالي.

ويلتقي الأهلي وديا فريق الشرق للتأمين مساء اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة من أجل منح الفرصة للاعبي الفريق الذين لم يشاركوا والعائدين من الإصابة لتجهيزهم للقاء الترجي.

كان الأهلي تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بعدما تجاوز عقبة صن داونز الجنوب أفريقي، بينما تخطى الترجي فريق شباب بلوزداد الجزائري.

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