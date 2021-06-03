رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يكلف بتجهيز شواطئ المدينة لاستقبال المصطافين

‎



كلف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، مسئولي إدارات التنمية والكهرباء والتشغيل والصيانة والزراعة والأمن وكافة الإدارات المعنية بالجهاز، بتجهيز شاطئ مدينة " دمياط الجديدة "، وإمداده بكل ما يلزم لاستقبال المصطافين، وذلك عقب صدور قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



وشدد المهندس محمد رجب، على متابعة أعمال نظافة الطرق والمشايات وزراعة الجزر ورفع كفاءة دورات المياه وزيادة الإضاءة وتجهيز أبراج الإنقاذ وصيانتها ودهانها، وتجميل أكشاك الكهرباء، وتوفير جميع الخدمات لرواد الشاطئ من سكان المدينة والمترددين عليها.



وأضاف المهندس محمد رجب، أنه تم التعاقد مع 30 عامل إنقاذ و6 محصلين لبوابتى الشاطئ بعقود عمل موسمية خلال فترة الصيف، وتم إجراء الاختبارات اللازمة لاختيارهم من جانب المتخصصين من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم أيضا التنسيق مع قسم شرطة المدينة وهيئة الإسعاف، وتجهيز نقاط تمركز وخيام لتجميع الأطفال التائهين، والتأكد من إتمام كافة الاستعدادات، وجاهزية جميع الخدمات بالشاطئ قبيل تشغيله، وتكثيف المتابعات الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية و الوقائية وإتباع قواعد التباعد من خلال تنظيم المظلات بمسافات محددة.



كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بإتباع جميع التعليمات الصادرة فى هذا الخصوص، حفاظاً على سلامة الجميع والحد من تداعيات جائحة كورونا.

