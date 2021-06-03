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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الهجوم عليه.. حسام البدري يكشف سر عدم إقامة معسكر لمنتخب مصر

حسام البدري المدير
حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، سر عدم إقامة معسكر للفراعنة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتعرض حسام البدري لانتقادات عنيفة خلال الساعات الماضية، بسبب عدم إقامة معسكر للمنتخب المصري، في  ظل إقامة معظم المنتخبات الإفريقية معسكرات خلال فترة التوقف الدولي.

وقال حسام البدري خلال برنامج مع شوبير:" البعض يقول أنني متواجد حاليا في كندا، رغم أننى سأتواجد اليوم في تدريب المنتخب الأولمبي".

وتابع حسام البدري:" كان من المقرر أن نواجه أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم وفقا للأجندة الدولية، بالإضافة إلى  مواجهة ودية ضد بورندي، ولكن الأمور اختلفت بعد قرار فيفا بتأجيل تصفيات كأس العالم".

وتابع حسام البدري:" كان من الصعب إقامة معسكر لمنتخب مصر في الوقت الحالي، في ظل ضغط مسابقة الدوري المصري، ومشاركة الأهلي وبيراميدز في بطولة أفريقيا، وتواجد عدد من عناصر المنتخب الأول مع المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى إنهاء المحترفين دورياتهم منذ فترة قصيرة".

وأضاف:" هذه العناصر تمثل 95% من معسكر المنتخب، وبالتالي فإن إقامة معسكر حالي للمنتخب هو تهور، ولأن استفاد به خاصة أن المنتخب لن يلعب إلا في شهر سبتمبر، وأي مباراة ودية ستقام الآن لن يكون لها فائدة".

وأوضح البدري:" البعض يقارننا ببعض المنتخبات الآخر التي تنظم معسكرات حاليا، ههذا الكلام غير محسوب، لأن هذه المنتخبات لن تشارك في الأولمبياد، وبالتالي الأفيد لنا وللأندية عدم إقامة معسكر حاليا".

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