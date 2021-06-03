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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد اتصالات النواب يزور مقر وكالة الفضاء المصرية

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

استقبلت وكالة الفضاء المصرية برئاسة د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة أ. أحمد رجب بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعضاء اللجنة ولفيف من الحضور.

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رحب “القوصي”، بالوفد، والتقديم والتعريف بفريق مهندسي الوكالة للجميع، وأعرب عن سعادته لتلبية اللجنة وأعضاء المجلس للدعوة، وأضاف أن التنسيق بين الوكالة واللجنة يعد أحسن وأفضل اليه ووسيلة للتواصل مع المجتمع.


كما افتتح الاجتماع أ. أحمد بدوي، والذي أعرب عن إنبهاره بالزيارة للمدينة الفضائية ومبنى التجميع و التكامل والاختبار والمعامل المختلفة بمقر وكالة الفضاء ورؤيته للمشاريع والإنجازات التي تقوم بها الوكالة، وأضاف أن الأقمار الصناعية تعد من أهم الأنظمة الحديثة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وأعربت اللجنة عن رغبتها لدعم الوكالة في كل ما تحتاجة من خلال التنسيق والتواصل بين الجانبين. تلى ذلك عرض مقدم من أ.د. محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي ، عن مشاريع الوكالة الجاري تنفيذها وكذلك المنشأت الجاري انشائها في المدينة الفضائية، و تم عرض مجسمات توضيحية للعديد من المشاريع الجاري تنفيذها بالفعل، والتي حازت على قبول وأعجاب الحضور.

جدير بالذكر أن أعضاء اللجنة قاموا بطرح بعض التساؤلات عن الوكالة ومستقبلها في مصر وعن مشاريعها ، وعن الخطط الزمنية للمشاريع ، كما أشارو إلى أهمية تعزيز دور الإعلام للتعريف بالوكالة ونشر ثقافة توطين تكنولوجيا و علوم الفضاء في المجتمع المصري.
 

ورد الرئيس التنفيذي على جميع التساؤلات والاستفسارات برحابة معهودة، داعمًا أهمية الدور الإعلامي ، وكذلك التواصل المجتمعي من خلال الشراكات المجتمعية، والتعاون بين الجهات المختلفة ومؤسسات الدولة..
 

وفي الختام ، أهدى  د. القوصي رئيس اللجنة وكافة أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، درع وكالة الفضاء المصرية لرئيس اللجنة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسعي المستمر لتحقيق أقصى إستفادة من خلال الخبرات المتبادلة.

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