الجلد الشاحب أبرزها.. علامات تدل على نقص فيتامين b 12

فيتامين ب 12 المعروف أيضًا باسم كوبالامين هو فيتامين مهم قابل للذوبان في الماء، يلعب دورًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي ، بالإضافة إلى الأداء السليم لجهاز العصبي.

يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية ، بما في ذلك اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان، ومع ذلك ، يمكن العثور عليه أيضًا في المنتجات المدعمة بفيتامين B12 ، مثل بعض أنواع الخبز والحليب النباتي.

أكد موقعhealthline ، أن يعتبر نقص فيتامين ب 12 شائعًا خاصة عند كبار السن، أي شخص معرض لخطر النقص إذا لم تحصل على ما يكفي من نظامك الغذائي أو لم تتمكن من امتصاص ما يكفي من الطعام الذي تتناوله.

علامات تدل على نقص فيتامين b 12

-الجلد الشاحب أو اليرقان

غالبًا ما يبدو الأشخاص المصابون بنقص فيتامين ب 12 شاحبًا أو لديهم مسحة صفراء خفيفة على الجلد وبياض العينين ، وهي حالة تُعرف باليرقان.

يحدث هذا عندما يسبب نقص فيتامين ب 12 مشاكل في إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم ، يلعب فيتامين ب 12 دورًا أساسيًا في إنتاج الحمض النووي اللازم لصنع خلايا الدم الحمراء بدونها ، تكون التعليمات الخاصة ببناء الخلايا غير مكتملة ، ولا تستطيع الخلايا الانقسام .

يتسبب هذا في نوع من فقر الدم يسمى فقر الدم الضخم الأرومات ، حيث تكون خلايا الدم الحمراء المنتجة في نخاع العظام كبيرة وهشة، خلايا الدم الحمراء هذه أكبر من أن تخرج من نخاع العظام وتدخل في الدورة الدموية لذلك ، ليس لديك العديد من خلايا الدم الحمراء المنتشرة حول جسمك ، ويمكن أن تظهر بشرتك شاحبة اللون.

هشاشة هذه الخلايا تعني أيضًا أن العديد منها يتحلل ، مما يتسبب في زيادة البيليروبين.

البيليروبين مادة حمراء أو بنية اللون قليلاً ، ينتجها الكبد عندما تكسر خلايا الدم القديمة، الكميات الكبيرة من البيليروبين هي التي تعطي بشرتك وعينيك مسحة صفراء.

الضعف والتعب

عندما يكون هناك نقص في فيتامين B12 ، جسمك غير قادر على إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء بشكل فعال، نقل الأكسجين في جميع أنحاء جسمك هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والضعف.

-تلف الأعصاب

يلعب B12 دورًا مهمًا، دور في إنتاج المايلين ، الذي يعزل أعصابك وهو أمر بالغ الأهمية لوظيفة الجهاز العصبي، علامة شائعة لتلف الأعصاب المحتمل في فيتامين ب 12 النقص هو إحساس بالوخز والإبر.

-يؤثر على التوازن

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 غير المعالج على المدى الطويل على توازنك ويسبب تغييرات

للطريقة التي تمشي بها وتتحرك.