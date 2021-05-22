عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تظهر على القدمين

علامات وأعراض نقص فيتامين ب 12

أعراض نقص فيتامين
أعراض نقص فيتامين ب 12

يؤدي نقص  فيتامين ب 12 إلى مشاكل بالجسم؛ حيث أنه له دور كبير في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيضا الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي، وهو الجزيئات الموجودة داخل الخلايا و تحمل المعلومات الوراثية.
 

أعراض نقص فيتامين ب 12

 

ويمكن تعويض نقص فيتامين ب 12 عن طريق تناول الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يضاف فيتامين ب 12 إلى بعض الأغذية، ويتوفر كمكمّل غذائى يؤخذ بطريق الفم، ويمكن أن يوصف فيتامين ب 12 في صورة حقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين B-12.

 

أعراض نقص فيتامين ب 12



كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12، إذا تُرك دون علاج، إلى فقر الدم والإرهاق وضعف العضلات ومشاكل بالأمعاء وتلف الأعصاب واضطرابات المزاج،  وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

ويلعب فيتامين ب 12 أيضًا دورًا رئيسيًا في تقليل مستويات الأحماض الأمينية التي تسمى الحمض الأميني، والتي ترتبط مستوياتها المرتفعة بالحالات المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الزهايمر.
 

علامات تحذر من تناول جرعة خاطئة من فيتامين د

كل ما تريد معرفته حول فيتامين ب 12


بالإضافة إلى ذلك، فيتامين ب12 مهم لإنتاج الطاقة. ومع ذلك، لا يوجد حاليًا أي دليل على أن تناول مكملات B12 يزيد من مستويات الطاقة لدى الأشخاص الذين لا يعانون من نقص في هذه المغذيات، ومن أبرز  أعراض نقص فيتامين ب 12، ما يلي :
شحوب الوجه
التعب و والوهن
الشعور بوخذ بالاصابع ( التنميل )
ثقل ملحوظ في الحركة و تعب اعصاب
التهاب اللثة وقرحة الفم
ضيق التنفس والدوخة
اضطرابات الرؤية
تغيرات في المزاج

فيتامين ب 12 اعراض نقص فيتامين ب 12 فقر الدم ضعف العضلات مكملات غنية بفيتامين ب12

موضوعات متعلقة

أطعمة تحسن الكبد .. قائمة متنوعة أبرزها القهوة

4 أطعمة تبطل فاعلية المنشطات الهرمونية

مخاطر نقص فيتامين ب 12 في الجسم.. لن تتوقعها

لو عندك نقص فيتامين ب12.. 10 مصادر طبيعية لتعويضه.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي: لا سلام إلى أن يعترف الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود

علامات وأعراض نقص فيتامين ب 12

البعض منها تحول إلى خردة.. أرخص 3 سيارات "مستعملة" في مصر.. صور

الصين تنشر أول صور من على سطح المريخ

الرئيس الأمريكي: سأطرح حزمة لإعادة إعمار قطاع غزة

مسؤول ليبي: نحتاج لإنفاق 600 مليار دينار لإعادة الإعمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

إدارة بايدن تخطط لفرض عقوبات على إثيوبيا

البعض منها تحول إلى خردة.. أرخص 3 سيارات "مستعملة" في مصر.. صور

بعد تصريحاته مع رامز .. رمضان صبحي يغازل جماهير الأهلى من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب جديد لصور تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2022 من الداخل

الكشف عن كيا K900 2022 فيس ليفت رسمياً .. صور

تفاصيل جديدة عن سيارة آبل الكهربائية القادمة .. صور

طريقة عمل الكاتشب في المنزل.. صور

فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ