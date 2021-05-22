علامات وأعراض نقص فيتامين ب 12

تظهر على القدمين

يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مشاكل بالجسم؛ حيث أنه له دور كبير في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيضا الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي، وهو الجزيئات الموجودة داخل الخلايا و تحمل المعلومات الوراثية.



أعراض نقص فيتامين ب 12

ويمكن تعويض نقص فيتامين ب 12 عن طريق تناول الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما يضاف فيتامين ب 12 إلى بعض الأغذية، ويتوفر كمكمّل غذائى يؤخذ بطريق الفم، ويمكن أن يوصف فيتامين ب 12 في صورة حقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين B-12.

أعراض نقص فيتامين ب 12





كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12، إذا تُرك دون علاج، إلى فقر الدم والإرهاق وضعف العضلات ومشاكل بالأمعاء وتلف الأعصاب واضطرابات المزاج، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.



ويلعب فيتامين ب 12 أيضًا دورًا رئيسيًا في تقليل مستويات الأحماض الأمينية التي تسمى الحمض الأميني، والتي ترتبط مستوياتها المرتفعة بالحالات المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الزهايمر.





بالإضافة إلى ذلك، فيتامين ب12 مهم لإنتاج الطاقة. ومع ذلك، لا يوجد حاليًا أي دليل على أن تناول مكملات B12 يزيد من مستويات الطاقة لدى الأشخاص الذين لا يعانون من نقص في هذه المغذيات، ومن أبرز أعراض نقص فيتامين ب 12، ما يلي :

شحوب الوجه

التعب و والوهن

الشعور بوخذ بالاصابع ( التنميل )

ثقل ملحوظ في الحركة و تعب اعصاب

التهاب اللثة وقرحة الفم

ضيق التنفس والدوخة

اضطرابات الرؤية

تغيرات في المزاج