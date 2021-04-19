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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف عن علامات غير متوقعة لنقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12
فيتامين ب 12

يعتبر نقص فيتامين ب 12 أكثر شيوعًا مما يدركه الكثيرون مع الآثار المترتبة على ذلك كونه أكثر خطورة مما قد يعرفه الكثيرون، حيث يشير الوجه إلى أنك تفتقر إلى  فيتامين ب 12 .


ووفقا لتقرير طبي لموقع “express”، يعد الألم في الوجه أو الألم العصبي في الوجه علامة تحذيرية لمستويات منخفضة من B12 يجب البحث عنها في الوجه.

وأفاد التقرير، أن عادة ما يشعر بالألم في جانب واحد فقط من الوجه في كل مرة، وهذا الألم يختلف كثيرًا لدرجة أنه سيكون من الصعب وصف كل الاحتمالات.

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كما يمكن أن يكون ألمًا خفيفًا في عظم الخد أسفل العين مباشرةً، وأن يكون أيضًا ألمًا حادًا في الجبهة، ينزل أحيانًا من فروة الرأس إلى حافة الأنف بالعين.

وجدت دراسة نُشرت في MD Edge Neurology أن نقص فيتامين ب 12 قد يسبب ألمًا عصبيًا منعزلاً في الوجه مع إحساس بانخفاض اللمس والألم ، فضلاً عن التنميل في الجانب المصاب.

قالت الدكتورة جيتندرا بارواه، طبيبة الأعصاب، أنه كان من غير المتوقع إلى حد ما أن يتسبب نقص فيتامين ب 12 في حدوث ألم عصبي منعزل في الوجه.

وتابعت: "أحيانًا ما يكون علاج ألم العصب الوجهي صعبًا للغاية، وقد يخضع المرضى في كثير من الأحيان للعلاج بطرق متعددة دون نجاح كبير".

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