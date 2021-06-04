عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو الإسكان يطالبون الشركات يالإسراع في تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

مشروعات العاصمة الإدارية
مشروعات العاصمة الإدارية

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أمس، يرافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، مشروعات منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، وأعمال تنسيق الموقع بالحى الحكومى.

مشروعات العاصمة الأدارية


كما التقى مسئولو الوزارة بشركات المقاولات المنفذة لمشروعات منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات، وتم التشديد على الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات القومية.
 

مشروعات العاصمة الإدارية


وتجول مسئولو وزارة الإسكان بقطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، لتفقد سير العمل، حيث يبلغ طول الحدائق المركزية، أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.
 

العاصمة الإدارية


وتابع المسئولون معدلات تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقرب الانتهاء من تنفيذ أعمال الواجهات الزجاجية لبعض الأبراج، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بـ 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.
 

العاصمة الإدارية


كما تفقد مسئولو وزارة الإسكان التشطيبات النهائية، وأعمال تنسيق الموقع العام، وتشمل أعمال (الأرصفة - اللاند سكيب - اللافتات المرورية - الإنارة - غيرها)، بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ويبلغ طول المحور ١٢ كم كمرحلة أولي بداية من مسجد الفتاح العليم وحتي كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ويمتاز المحور بجمال التصميم، الذى يتماشى مع الإنجاز الكبير الذى يتم تنفيذه بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأسكان مشروعات العاصمة الادارية المجتمعات العمرانية مدن

موضوعات متعلقة

الإمارات: الشراكة مع الصين نموذج عالمي في التعاون بمجالات العلوم والتكنولوجيا

ترشيحاتنا

التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم للتسجيل "بقاعدة بيانات الخبراء"

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

قطع المياه لمدة 12 ساعة عن عدة مناطق في الجيزة .. اعرف الأماكن والمواعيد

تعرف على أول سيارة دفع رباعي في العالم

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

الشكاوى الحكومية: التعامل مع 97 ألف شكوى وطلب واستغاثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

حدث ليلاً .. الصحة تعلن انخفاض الإصابات .. محافظة القاهرة تعلن وظائف جديدة.. والداخلية تحل لغز فيلا الفنان سيد رجب

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط اليوم

ارتفاع الدولار لأعلي مستوي في 3 أسابيع

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

مسئول بالتحالف الدولي لأبحاث الفضاء يفجر مفاجأة عن الكائنات الفضائية

رسالة من عدلي القيعي لـ كهربا عبر قناة النادي الأهلي .. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ