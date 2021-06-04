الليلة.. على الهلباوي يحيي حفلا على مسرح ساقية الصاوي

يحيى المطرب والمبتهل علي الهلباوي حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى فى الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة 4 من يونيو.

يغنى علي الهلباوي في الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى.

علي الهلباوي المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر. قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.

وعلى الجانب الأخر كانت أحيت الفنانة الشابة أمنية حسن حفلا غنائيا رفعت من خلاله لافتة كامل العدد.

شارك أمنية في حفلها عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان محمد فهيم وزيزو وعازف العود مايكل أنسى.

غنت أمنية في الحفل عددا من أغانيها المعروفة مثل عشم إبليس والحكاية وغلبني وعن تجربة ولأول مرة تغني " مجرد مكالمة". وغنت دويتو مع محمد فهيم.