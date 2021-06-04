العثور على كتلة شعر ببطن شاب بمطروح.. التفاصيل الكاملة

استئصال كتلة شعر من بطن شاب بمطروح

نجح أحد الأطباء بمطروح في إجراء جراحة نادرة، واستخراج لفافة شعر من معدة شاب، وزنها يصل إلى 3 كيلو جرامات.





وأوضح الطبيب الذي أجرى الجراحة الدكتور طارق الكاسح استشاري الجراحة العامة ومدير مستشفى مطروح العام الأسبق أن المريض يبلغ ٢٧ عاما وكان يعاني من ألم شديد تم عمل تحليل وإشاعة له أظهرت كتلة ملفوفة في المعدة، .



وأضاف أنه تم التجهيز للعملية الجراحية بعد تجهيز المريض وتم إجراء العملية التي استغرقت ٣ ساعات وتبين أن كتلة شعر في معدته والتي تم استئصالها.





ورجح الدكتور طارق الكاسح أن يكون سبب تكون كتلة الشعر من أكل أطراف الشعر أو الشارب مثل عادة قصف الأظافر بالفم وبلعها، وتراكم الشعر مع الزمن وأصبح كتلة.