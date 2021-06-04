سلطنة عمان تؤكد حق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة

تلقى وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيد تعاونهما في مختلف المجالات بما يُسهم في تحقيق المزيد من المنافع المشتركة.

قالت وكالة الأنباء العُمانية، إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول استدامة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحشد الدعم لإعادة الإعمار في قطاع غزة ومساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب البوسعيدي في هذا الصدد عن تقدير السلطنة لجهود الولايات المتحدة التي ساهمت في التوصل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وجهود إعادة الإعمار.

وأكد وزير الخارجية العُماني على موقف السلطنة الثابت بمركزية القضية الفلسطينية لاستقرار المنطقة وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف الحرب والعمليات العسكرية بما يفسح المجال للحلول السلمية بين أطراف النزاع عبر المفاوضات والحوار المباشر بينها مع التأكيد على أهمية وأولوية دخول المواد الإنسانية والحياتية للشعب اليمني.