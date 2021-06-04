عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من ترامب على حظر حسابه بـ فيسبوك عامين

دونالد ترامب
دونالد ترامب

رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على إعلان شركة فيسبوك تعليق حسابه على المنصة لمدة عامين.

وقال ترامب إن قرار شركة فيسبوك بحظر حسابه على المنصة لمدة عامين يعد إهانة له ولـ 75 مليون شخص صوتوا له خلال الانتخابات.

وأعلنت شركة فيسبوك حظر حساب ترامب على منصتها لعامين ابتداء من تاريخ قرار التعليق في السابع من يناير الماضي.

وقررت شركات التواصل الاجتماعي، تعليق حساب ترامب بعد تعليقاته التي تسببت في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الماضي.

وحظرت شركة "تويتر" ترامب عقب أحداث الكونجرس الأمريكي من استخدام المنصة بشكل نهائي، بعد تعليقاته المثيرة للجدل التي تسببت في اندلاع أعمال عنف أمام مبنى الكونجرس بواشنطن.

بايدن يضع هواوي على رأس 59 شركة صينية للحظر التجاري على غرار ترامب

إدارة بايدن تكشف تفاصيل جديدة عن قضية تجسس ترامب على الصحفيين

ترامب فيسبوك حظر الانتخابات شركات التواصل الاجتماعي تويتر

ترشيحاتنا

فضل قراءة سورة الدخان بعد صلاة المغرب.. تجلب الرزق والخير والبركة في البيت

ماكرون: مستعدون للمساعدة في التحضير للانتخابات العراقية

نهائيات اليورو «3» 1996.. الهدف الذهبي يمنع التشيك من كتابة التاريخ ويتُوج ألمانيا باللقب

بكري يكشف رد الرئيس السيسي وقت مطالبته بالترشح قبل 7 سنوات.. فيديو

بالقانون.. غرامة 200 جنيه تلاحق المصريين المقيمين بالخارج في هذه الحالات

دراسة: العمل في نوبات ليلية يضاعف فرص حوادث السيارة ويسبب أزمات قلبية أثناء النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

رسميًا.. محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي موسم 2020-2021

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

دولة أفريقية تعلن دعمها لموقف السودان في قضية سد النهضة

أبرزهم نجم ليفربول.. 3 صفقات جديدة على أعتاب برشلونة

الفلسطينيون بقطاع غزة يهتفون: تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ