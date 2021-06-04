أول تعليق من ترامب على حظر حسابه بـ فيسبوك عامين

رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على إعلان شركة فيسبوك تعليق حسابه على المنصة لمدة عامين.

وقال ترامب إن قرار شركة فيسبوك بحظر حسابه على المنصة لمدة عامين يعد إهانة له ولـ 75 مليون شخص صوتوا له خلال الانتخابات.

وأعلنت شركة فيسبوك حظر حساب ترامب على منصتها لعامين ابتداء من تاريخ قرار التعليق في السابع من يناير الماضي.

وقررت شركات التواصل الاجتماعي، تعليق حساب ترامب بعد تعليقاته التي تسببت في الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الماضي.

وحظرت شركة "تويتر" ترامب عقب أحداث الكونجرس الأمريكي من استخدام المنصة بشكل نهائي، بعد تعليقاته المثيرة للجدل التي تسببت في اندلاع أعمال عنف أمام مبنى الكونجرس بواشنطن.