البحرين تغلق 4 مساجد بسبب كورونا

أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في البحرين، اليوم الجمعة، غلق 4 مساجد في محافظتي المحرق والجنوبية بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: “حفاظا على مقتضيات الصحة العامة وحماية للمصلين، فقد قررت الوزارة بعد التنسيق مع الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا غلق المساجد الأربعة بشكل مؤقت لمدة أسبوعين حتى تتمكن الفرق المعنية من القيام بعملية تتبع المخالطين وكذلك القيام بعملية التعقيم والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ”، وفقًا لصحيفة “الأيام” البحرينية.

وشددت الوزارة على متابعتها تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمساجد وتكثيفها للحملات التفتيشية واتخاذ ما يلزم لحفظ صحة وسلامة المصلين، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية اليوم تفرضه المسؤولية الدينية والواجب الوطني.