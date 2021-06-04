عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تغلق 4 مساجد بسبب كورونا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في البحرين، اليوم الجمعة، غلق 4 مساجد في محافظتي المحرق والجنوبية بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: “حفاظا على مقتضيات الصحة العامة وحماية للمصلين، فقد قررت الوزارة بعد التنسيق مع الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا غلق المساجد الأربعة بشكل مؤقت لمدة أسبوعين حتى تتمكن الفرق المعنية من القيام بعملية تتبع المخالطين وكذلك القيام بعملية التعقيم والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ”، وفقًا لصحيفة “الأيام” البحرينية.

وشددت الوزارة على متابعتها تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمساجد وتكثيفها للحملات التفتيشية واتخاذ ما يلزم لحفظ صحة وسلامة المصلين، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية اليوم تفرضه المسؤولية الدينية والواجب الوطني.

البحرين.. طقس حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق

وزير خارجية البحرين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الخليجي

البحرين مساجد كورونا الصحة العامة المصلين

ترشيحاتنا

إنقاذ 38 مصطافًّا من الغرق في رأس البر

نايل نصار يحقق ذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية بسويسرا

أول ميجا سنتر في مصر لتلقي لقاح كورونا بـ أرض المعارض.. إنفوجراف

الرئيس السيسي لمنفذي توسعة الدائري: عوضوا الناس وأي حد محتاج حاجة عرفوني

الرئيس السيسي: مشروع تطوير الطريق الدائري هيعمل فرق كبير جدا.. فيديو

استعدادًا لـ يورو 2020.. إسبانيا تتعادل مع البرتغال سلبيًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

محمد صلاح في التشكيل المثالي لـ"فيفا 21" للمرة الرابعة

أسرة الطيار أشرف أبو اليسر ترد علي فيديو محمد رمضان.. شاهد

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

رسميًا.. محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي موسم 2020-2021

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

دولة أفريقية تعلن دعمها لموقف السودان في قضية سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ