أسرة الطيار أشرف أبو اليسر ترد علي فيديو محمد رمضان.. شاهد

علقت أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على فيديو إعلان التحفظ على أموال محمد رمضان لأسرة الطيار المتوفى في القضية المرفوعة ضد محمد رمضان.



وكتبت عبير المستكاوي شقيقة زوجة الطيار أشرف أبو اليسر عبر صفحتها على "فيس بوك": "موضوع تصريح المدعو محمد رمضان بتحفظ الدولة علي أمواله في البنوك اللي قالب السوشيال ميديا ما هو إلا قد تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه فى البنك وده مبلغ التعويض الخاص بأشرف رحمة الله عليه".



وأضافت عبير المستكاوي: "الموضوع لا له دعوة بالبلد ولا طمع مصر فى فلوسه ولا حتى لحم كتافه .. يحب يعمل اي بروباجندا وخلاص.. وده بناء على هذا التصريح".

وكان محمد رمضان نشر، امس، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أعلن خلاله التحفظ على أمواله في أحد البنوك.

وقال محمد رمضان:" صحيت الصبح علي تليفون إن الدولة تحفظت على أموالي، وبقول إن أنا ومالي ملك بلادي .. والشعبيين والفلاحين اللي زي زي مابيسيبو في البنك بيسيبو في بيتهم ".



كشف المحامي شعبان حسين والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية لـ صدى البلد عن سبب الحجز على أموال الفنان محمد رمضان في البنوك. وان الحجز على أموال الفنان محمد رمضان في البنوك هو حجز تحفظي والدولة ليس لها علاقة بذلك .

حيث قام ورثة الطيار أشرف أبو اليسر بحجز تحفظي على أموال محمد رمضان وذلك للحصول على المبلغ الذي حكم به القضاء كتعويض للطيار أشرف أبو اليسر .

وأضاف ان ما يشاع ان الدولة تحفظت على أمواله او منعته من التحكم فيها كلام غير صحيح وهذا إجراء طبيعي يحدث في جميع الاحكام واجبة النفاذ مع جميع الناس وليس محمد رمضان فقط .

كما أن أسرة الراحل قامت بعمل حجز مالي "مدين لدى الغير" في هذا البنك فقط وليس في جميع البنوك كما أشيع .