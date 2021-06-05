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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 5 يونيو 2021

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب 5 جنيهات اليوم السبت 5-6-2021، بعد ارتفاعه بشكل طفيف بمعدل جنيه واحد على مستوى الأعيرة المختلفة لدى محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 696 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 810 جنيهات للجرام.

عيار 24 سجل 926.25 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 6485 جنيها.

أونصة الذهب 1890 دولارات.

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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