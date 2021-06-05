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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وكيل الطيار الراحل

مفاجأة.. محمد رمضان كان يتوقع سقوط القضية بعد وفاة أشرف أبو اليسر

محمد رمضان والطيار
محمد رمضان والطيار

انتقد الدكتور حازم الطحاوي رئيس الشركة المسئولة عن تعويضات ورثة الطيار أشرف أبو اليسر فى قضيةمحمد رمضان، الفنان بعد نشره مقطع فيديو يؤكد فيه أن أحد البنوك حجز على أمواله، قائلا: "كفاية تقليد للآخرين والدولة بريئة من الحجز على أموالك".

 

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية "إم بى سى مصر"، أن المحكمة الاقتصادية منحت أسرة الراحل الطيار أشرف أبو اليسر أحقية الحجز على أموال الفنان وهو ما حدث.

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فاكرنا هبل.. عمرو أديب يشن هجوما حادا علي محمد رمضان

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أسرة الطيار أشرف أبو اليسر ترد علي فيديو محمد رمضان.. شاهد


وأوضح: "الفنان محمد رمضان قال لبعض المقربين منه بعد وفاة الطيار ان الحكم سقط، وهذا يدل على أن الفنان لم تكن لديه نية لسداد تعويض أموال الطيار".

 

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما علي الفنان محمد رمضان، بعد نشره للفيديو الذي خرج فيه يعلن الحجز على أمواله في أحد البنوك عبر حسابه على موقع الفيس بوك، وهو ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتابع أديب خلال تقديمه برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"  فاكرنا مش بنفهم وفاكرنا هبل فاهم أن الحقيقة مش بتوصلنا مايعرفش أن فيه جرايد وتليفزيون وبيحب يطلع التريند”.

 

وأشار عمرو أديب إلي  أن تجميد حسابات محمد رمضان في أحد البنوك جاء على خلفية قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

 

ولفت عمرو أديب إلي أن محمد رمضان مصر على كذب وتصوير الحكومة أنها تضع يدها على أموال المواطنين متابعًا “ يا أخي اتقِ الله كنت رحت لأسرة الطيار واديتهم فلوس”.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان التواصل الاجتماعي قناة ام بي سي برنامج الحكاية قناة ام بى سى مصر الطيار أشرف ابو اليسر الإعلامي عمرو أديب

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