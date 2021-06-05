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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جريئة لـ جميلة عوض علي الشاطئ

صدى البلد

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت جميلة عوض بأطلالة صيفية جريئة علي الشاطي  من عطلتها الصيفية .

و كانت قد كشفت الفنانة جميلة عوض، في لقاء خاص بكاميرا صدى البلد، كواليس مشاركتها في فيلم "المحكمة"، مشيرة إلى أن الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وهو أشبها بأفلام «كبارية والفرح» من حيث عدد النجوم المشاركين في الفيلم، وكل واحد منهم لديه مشكلة خاصة وتتشابك هذه القضايا مع بعضها.


كما تحدث جميلة عوض، في اللقاء عن مشاركتها في فيلم «عروستي»، مشيرة إلى أنه فيلم رومانسي كوميدي، وهو بطولة أحمد حاتم، صابرين، وعدد آخر من النجوم، كما تحدثت أيضًا عن كواليس حياتها في فترة الحظر والتوقف خلال تفشي فيروس كورونا.

من جهة أخرى، عبرت الفنانة جميلة عوض عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل على شخصيتها بمسلسل "حرب أهلية"، كما كشفت عن تفاصيل تحضيرها للشخصية، ورأيها فيما قالته يسرا عنها وتأكيدها بانها ستكون أفضل فنانة في الفترة المقبلة، وأيضا تحدثت عن أبرز المصاعب التي قابلتها، ورأيها بتشبيه الجمهور لها بشخصية الجوكر.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:" حاولت أذاكر وأتتبع الخلفية الاجتماعية والثقافية للشخصية، وجمعت التفاصيل الخاصة، لتخرج بشكل جيد، وركزت على تيمة الإنسان وصراع الخير والشر داخله.

وأعلنت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب، على موقع فيسبوك، موعد العرض الثاني لمسلسلها الرمضاني حرب أهلية بطولة يسرا وباسل خياط.

مسلسل حرب أهلية من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل، وشارك في بطولته أروى جودة، مايان السيد، محمود حجازي، سينتيا خليفة، جميلة عوض، خالد حجاج، رشدى الشامي، عمرو صالح، ميريت عمر الحريري.

 

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