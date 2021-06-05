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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجمع في الصلاة .. تعرف على الشروط والكيفية

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجمع فى الصلاة إما أن يكون جمعَ تقديم أو تأخير، وجمع التقديم عبارة عن جمع صلاتي العصر مع الظهر فى وقت الظهر، والتأخير يكون بصلاتهما فى وقتَ العصر، وكذا صلاتي المغرب والعشاء.

 

وأضاف « شلبي» فى إجابته عن سؤال: « ما كيفية الجمع فى الصلاة وشروطه؟»، أن لجمع التقديم ثلاثُ شروط: أولًا: نية الجمع، ثانيًا: الترتيب بين الصلوات التى يجمع فيها الشخص؛ فلا يصلي العصر قبل الظهر مثلًا، ثالثًا: المولاة وتعني: عدم إطالة الفاصل بين الصلاتين.

 

وتابع " أما جمع التأخير له شرط واحد وهو نيةُ التأخير فقطـ؛ فلا يلزم شرطي الترتيب والمولاة فيه وإن كان مستحبًا؛ فيجب على المصلى الذي يجمع الصلاة جمع تقديم مراعاة الترتيب، أما جمع التأخير فلا يشترط ذلك.

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حكم الجمع بين صلاتين قبل السفر والعودة قبل دخول وقت الصلاة الثانية

 

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالٌ يقول صاحبه :" كنت على سفر فجمعت جمع تقديم في سفري ولكن عدت من السفر قبل دخول وقت الصلاة الثانية، فهل الصلاة صحيحة؟".

 

ردت اللجنة قائلة: إن الجمع والقصر من الرخص التي يستحب للمسلم أن يأتي بها ولكن بشروط وهي أن يكون السفر طويلًا يتجاوز 85 كيلو مترا، وأن يقع الجمع في حال السفر، وأن ينوي الجمع قبل الانتهاء من الصلاة الأولى ، والأولى أن ينوي عند تكبيرة الإحرام خروجًا من الخلاف وألا يفصل بين الصلاتين زمن طويل.

 

وتابعت: فإن التزم بهذه الشروط ووصل إلي محل إقامته قبل الصلاة الثانية فإن صلاته في السفر أجزأت عنه ولا تلزمه إعادتها ؛ لأن وقتهما صارا بالجمع كالوقت الواحد.
 

الجمع بين صلاتين وقت الصلاة حكم الجمع بين صلاتين الجمع فى الصلاة المغرب والعشاء

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