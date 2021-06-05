رئيس محلية النواب: قرارات نزع الملكية والتعويض تكون زيادة 20% عن القيمة السوقية.. فيديو

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن منطقة نادي الصيد بالإسكندرية أهملت لسنوات وتم بناؤها بشكل غير مخطط وبها كتلة سكانية ليست بالقليلة .



وأضاف أحمد السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد ": " منطقة نادى الصيد تقع على جانبي مناطق مخصص لها تطوير شامل والقرار كان هو تطوير المنطقة بالكامل ".

وتابع أحمد السجيني:" تم تخصيص مبالغ مالية لإعداد مشروعات خاصة بتطوير البنية التحتية في منطقة نادي الصيد بالإسكندرية"، لافتا: "تم تعديل قانون نزع الملكية أكثر من مرة لصالح المواطن، وعندما توسعت الدولة بمشروعات التنمية، الرئيس وجه بصرف تعويض لمن ليس لهم ملكية، وقرارات نزع الملكية تكون بزيادة عن القيمة السوقية بنسبة 20%".

ولفت إلى أن تطوير منطقة نادي الصيد بالإسكندرية قرار تنموي صحيح 100%"، مضيفا:" هناك مشكلة تواصل بين أصحاب القرار في التنفيذ على أرض الواقع وبين أهالي منطقة نادي الصيد، ويجب ان يكون هناك تنسيق وتواصل مستمر بين المسؤولين والأهالي لتصحيح المعلومات المغلوطة حول التطوير".

وتابع أحمد السجيني:" الرئيس السيسي وجه بصرف تعويضات لأهالي المناطق العشوائية التي يتم تطويرها، سواء كانوا مالكين للوحدات السكنية أو غير مالكين لها".

وأكمل رئيس محلية النواب :" لن يكون هناك أي ضرر على أي مواطن فيما يخص سكنه في منطقة نادي الصيد بالإسكندرية وذلك أثناء التطوير، مضيفا:" نتابع مشكلة أهالي نادي الصيد لحظة بلحظة وعلى المحافظ الوفاء بتعهدات عدم الإضرار بأهالي منطقة نادي الصيد ".